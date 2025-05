Probablemente, muchos han bailado ‘Torero’ en algún matrimonio, en la fiesta de quince de una prima, o lo han cantado con sentimiento en alguna reunión familiar. Incluso quienes nacieron después del 2000, seguramente han escuchado este clásico del ídolo boricua que, por generaciones, ha sido el crush oficial de las madres latinoamericanas: Chayanne.

Pero en pleno 2025, ese mismo hit que tantos corearon con entusiasmo, ahora se encuentra en el centro de una polémica inesperada. Y es que en el segundo episodio de esta nueva temporada de ‘Detrás de la Trend’, abordamos un debate que parece sacado de una parodia… pero no lo es.

La organización PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) le envió una carta formal a Chayanne en la que propone cambiar el nombre de su canción ‘Torero’ a ‘Bombero’, con el argumento de que “glorifica a quienes torturan y matan animales por entretenimiento”.

Sí, leyeron bien: 22 años después del lanzamiento del tema, ahora resulta ofensivo. ¿Es esta una forma válida de visibilizar una causa o estamos estirando demasiado la cuerda de la corrección política?

En esta ocasión, analizamos esta polémica de manera crítica, abordando también muchos otros casos similares que han ocurrido en la cultura pop, porque claro, no es la primera vez que una obra del pasado se ve cuestionada por los valores del presente.

¿Recuerdan cuando eliminaron a Pepe Le Pew de ‘Space Jam 2’ por “promover el acoso”? ¿O cuando se intentó cancelar a Speedy González por “reforzar estereotipos”? ¿O cuando Los Simpson borraron sin decir mucho al personaje de Apu?

El tema no es solo si el cambio de nombre tiene sentido. La pregunta de fondo es otra: ¿Hasta qué punto el activismo simbólico realmente transforma las realidades que busca denunciar?

Además, contamos con la participación de la senadora Andrea Padilla, autora de las leyes Ángel y Lorenzo, y reconocida por su trabajo en defensa de los animales, quien nos da una mirada más profunda sobre por qué casos como este, aunque parezcan anecdóticos, abren la puerta para revisar el tipo de discursos que promovemos y repetimos a diario y cómo estos influyen en el pensamiento y comportamiento colectivo.

Pero también nos preguntamos: ¿No será que muchas veces se cambia el empaque, pero el contenido sigue siendo el mismo? ¿Estamos cancelando el arte o abriéndonos a nuevas lecturas? ¿Qué tanto hay de convicción y qué tanto de performancia en estos debates virales? ¿Se nos estará yendo la mano con lo políticamente correcto?

En este nuevo episodio de ‘Detrás de la Trend’ no venimos a cancelar sus playlists, pero sí a invitarlos a mirar más allá del beat. ¿Listos para bajarle el volumen al hype y subirle al debate?

