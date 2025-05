La Dj Marcela Reyes y su exesposo B King siguen dando de qué hablar en redes sociales luego que se conocieran detalles íntimos de su relación, así como la puesta infidelidad con su amiga, Karina García, la reciente eliminada de ‘La casa de los famosos’.

Leer más: Madonna tendrá una miniserie sobre su vida que estrenará Netflix

Durante una transmisión en vivo, la artista confesó que su expareja tiene tenía problemas con sustancias alucinógenas, y hasta lo acusó de haberle practicado brujería con la ayuda de su abuela.

Tras estos señalamientos, B King no pudo quedarse callado y se fue lanza en ristre contra la Reyes, asegurando que había recibido amenazas por parte de su expareja, a través de un número celular que es usado para agendar eventos musicales.

Le puede interesar: Hombre asegura ser hijo de Juan Gabriel, tras una relación con su prima hermana, y pide su parte de la herencia

Además, sostuvo que tras las amenazas decidió colocar una denuncia ante la Fiscalía.

“Mi gente, hoy debo informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a ponerle una denuncia forma a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas de parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp”, dijo B King.

Asimismo, el músico mencionó que en las amenazas también estaría relacionado a alias Pichi, el que sería el nuevo novio de Marcela Reyes y quien, al parecer, estaría en la cárcel.

Lea acá: Directora del documental de Karol G cuenta qué fue lo que la motivó a hacer ‘Mañana fue muy bonito’

“El novio de ella me llamó y me pidió el favor de que me comunicara contigo, él está en la cárcel y me dice que con él a la orden cualquier cosa lo que necesites, pero no la pongas en boca de la gente por favor y lo mismo le dijo a Marcela”.

“En pocas palabras disfrazadas de cordialidad me dejan saber que debo quedarme callado. Ya me están negando el derecho a la libre expresión y me están intimidando para no hablar. Ninguna persona debe ser intimidada por contar su historia y olas cosas que suceden”, agregó.

Finalmente, el artista confesó a sus seguidores que “teme por su vida” y la de los miembros de su familia.

No olvide leer: La defensa de Diddy describe su juicio como un caso “de amor, celos, infidelidad y dinero”

Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia, es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”, puntualizó.