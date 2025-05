‘Karol G: Mañana fue muy bonito’, el documental sobre la cantante antioqueña, se estrenó el pasado 8 de mayo. Varios días después, aún es tendencia en redes sociales. En Netflix es entró en el top 10 de 19 países.

La producción, que ofrece una mirada muy íntima, sin muchos filtros, sobre la vida de la ‘Bichota’, abarca temas de la infancia de la reguetonera en Medellín, así como su ascenso hasta los primeros lugares de éxito en la música, hasta todo el proceso del álbum ‘Mañana será bonito’ y su gira ‘Mañana será bonito World Tour’.

El trabajo se hizo bajo la dirección de Cristina Costantini, reconocida por el éxito con los documentales ‘Science Fair’ y ‘Mucho Mucho Amor’ en el Festival de Cine de Sundance. La cineasta habló de lo que fue el trabajo con Karol G.

Lo primero que confesó la directora fue el proceso de aceptar el trabajo, pues en casa tenía en ese momento una bebé de menos de un año. Por esto tuvo que hablarlo primero con su esposo.

“Ella es mexicoamericana. Si la respuesta era sí, significaba que él tendría que asumir gran parte del cuidado del bebé mientras yo estaba de gira. Jasmine se derrumbó en ese momento y empezó a llorar de inmediato: “¡Tiene que hacerlo! Karol es la razón por la que tengo el cabello rojo. Me ayudó en el momento más difícil de mi vida. Significa todo para las latinas”, dijo Costantini a El Tiempo.

Uno de los puntos que trató en la entrevista Cristina fue sobre el acoso que sufrió Karol G al inicio de su carrera.

“A todas nos ha pasado, tal vez no de forma tan explícita, o quizás incluso de forma más directa. Pero, Karol entendió que su verdad podía tener un gran impacto. Que si las mujeres sabían por lo que había pasado, tal vez se sentirían menos solas. Y también que está bien si te afecta, si es difícil”, dijo.

La directora destacó la valentía de la cantante para mostrar esas situaciones al público: “Admiro muchísimo la confianza y vulnerabilidad de Karol al contar esto. No todas las artistas lo harían, y por eso no todas quieren hacer documentales. Es difícil mirarse a una misma, y ver todo lo que has vivido para llegar hasta donde estás”.

Otra de las cosas que destacó fue el grupo de trabajo de Karol G. “Hay artistas pop que son muy difíciles y sus equipos también lo son, pero Karol ha construido un equipo que refleja quién es ella”, apuntó.

Para la cineasta, el documental es una reflexión sobre lo que significa la mujer en la música y en la sociedad. Costantini dice que espera que ayude a que se abran más espacios para la mujer en el poder.

“Karol ejerce un liderazgo muy femenino. Se rodea de mujeres trabajadoras, y siempre dice que las mujeres lo son. Eso es cierto”, aseveró.