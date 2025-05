La barranquillera Ornella Sierra, más conocida como la ‘Barbie Costeña’, decidió romper el silencio y aclarar a sus seguidores en redes sociales los verdaderos motivos de su salida como ‘Host digital’ de ‘La Casa de los famosos’, el polémico reality de RCN, durante su segunda temporada.

Leer más: La Doctora Polo, de ‘Caso cerrado’, se refirió a la supuesta boda que tuvo con Ana Gabriel

La generadora de contenido inició en el programa con mucho entusiasmo y entregando todo su talento; sin embargo, con el paso de los días, la que sería el reemplazo de “Carmelo” (Emmanuel Restrepo), fue perdiendo protagonismo, hecho que empezó a generar rumores sobre una supuesta salida.

Pero el presentimiento de los seguidores del programa no estaba fuera de lugar, pues de un momento a otro, la barranquillera no volvió a aparecer en pantalla. A partir de allí, surgieron especulaciones sobre los motivos que derivaron en su salida y hasta se habló que Ornella estuvo envuelta en gran problema por supuestamente haberse relacionado con un hombre casado.

Lea además: Novia del ‘Flaco’ Solórzano confesó si siente celos por la relación del actor con Melissa Gate en ‘La casa de los famosos’

Tras la lluvia de criticas en redes sociales, la ‘influencer’ decidió hablar y explicar las razones sobre su abrupta salida del canal RCN. A través de sus redes sociales, la barranquillera inició aclarando que nadie la había sacado del programa.

“Bebés yo fui ‘Host digital’ desde octubre hasta marzo, o sea, ya mis grabaciones como ‘Host’ pues terminaron. Esto no quiere decir que yo haya dejado de ser talento del canal”, aseguró.

Asimismo, la generada de contenido recalcó que continúa siendo talento del canal, y que su salida no tuvo nada que ver con los rumores de infidelidad.

“A mí no me echaron, no la embarré, no me pusieron de patitas en la calle, no me echaron por moza. Nada de esas cosas que ustedes estaban pensando”, sostuvo la barranquillera.

Lea acá: Lady Tabares está de luto: murió Manchas, la gata que le salvó la vida hace 19 años

Onella indicó que por el momento se encuentra trabajando en sus proyectos personales, los cuales había dejado descuidados por sus grabaciones con el canal capitalino.