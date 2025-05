La novia del ‘Flaco’ Solórzano, Lorena Altamirano, reveló qué piensa de la relación de amistad que tiene su pareja con Melissa Gate, también concursante de ‘La casa de los famosos’, ya que ambos están aún compitiendo en el programa del Canal Rcn.

Leer más: Juan Pablo Cadena, el niño que conquistó el escenario de ‘Yo Me Llamo Mini’, fue recibido a lo grande

Y es que la amistad entre Solórzano y Gate ha generado gran polémica entre los internautas debido a su notable cercanía, sin embargo, Altamirano en vez de molestarse o sentir celos, como muchos pensaban, ha tomado la amistad entre ellos de una manera positiva, rompiendo así todas las especulaciones del público.

La modelo ha sido mencionada con frecuencia en el reality, de una manera jocosa, por los participantes, quienes bromean por la forma con Gate trata al ‘Flaco’ en regaño y mencionándole su relación con Altamirano.

Tras las fuertes críticas y especulaciones en torno a esta situación, la novia de Solórzano decidió pronunciarse públicamente, a través de sus redes sociales, asegurando que no existe ningún conflicto o diferencia con la creadora de contenido.

Ver también: Así operaban ‘Los Eléctricos’, banda señalada de robar 137 metros de cable de telefonía en Barranquilla

“Melissa me hace reír demasiado cuando me nombra, cuando molesta al ‘Flaco’, yo lo dije en el programa cuando estuve, que me encanta la relación que ellos tienen, la confianza”, indicó.

Asimismo, reconoció que siente alegría de ver que su novio haya conectado tan bien con alguien dentro del reality. “Me encanta esa complicidad que tiene ellos, no es cierto como por ahí vi en una página que yo estaba celosa con Melissa, para nada, en absoluto”, añadió en su declaración.

Le sugerimos: Las dos modalidades usadas por alias Mena y una red criminal para extorsionar en Barranquilla

De igual manera, enfatizó en que confía plenamente en su pareja y además no ha visto, a través de la televisión o redes sociales, actitudes que sobrepasen los límites entre ambos, o que haya algún tipo de relación amorosa.

“No siento celos ni un 1% de Melissa, al contrario, me encanta cuando los veo que están juntos porque él o ella se van a molestar”, señaló la modelo.