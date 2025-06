Fernando ‘El Flaco’ Solórzano preocupó a sus seguidores al dar a conocer que estuvo hospitalizado de urgencia. El actor de 61 años, reconocido por participar en la segunda temporada del reality ‘La casa de los famosos’ por más de tres meses, se dejó ver en redes sociales acostado en una camilla y canalizado.

Leer más: ¿Quién es la mujer con la que Carlos Giraldo tuvo una hija cuando tenía 14 años?

En la publicación realizada el miércoles 18 de junio, el artista que ha trabajado en importantes producciones como ‘La Reina del Sur’, ‘La ley del corazón 2’, ‘Las muñecas de la mafia’, ‘El cartel’, ‘Vecinos’ y ‘La saga, negocio de familia’, comentó a sus seguidores a través de historia de Instagram que sufrió un fuerte dolor por cálculos renales.

“El cólico renal es de los cólicos más bravos que uno pueda tener. Eso fue como a las 5:00 a. m. Yo lo sentí y, como a mí ya me han dado varios, uno como que les tiene el tiro, pero le dije a la ‘negra’ que nos fuéramos para el médico antes de que empezara en forma. Aquí estoy conectado a unos medicamentos, pero todo bien”, comentó.

Le puede interesar: ¿Quién es Pichingo? El humorista hizo una escena promocional junto a Carolina Sabino en ‘Masterchef Celebrity’

“Afortunadamente, no me dio esto en La casa de los famosos o hubiera sido dramático. Cólico de cálculos, siempre he tenido ese problemita y aquí me atacó con todo. Vamos a ver, estamos en la clínica, en urgencias, y vamos a ver qué dicen los exámenes”, agregó.

El actor permaneció en el área de urgencias hasta que fue estabilizado y esperaba los resultados de los exámenes de laboratorio. Durante el episodio clínico, Solorzano estuvo acompañado de su pareja Lorena Altamirano.

“Él sufre de cálculos. Hace muchísimos años no le daban, pero el dolor tan fuerte es porque tiene un cálculo. Estamos esperando que le hagan un examen para ver si lo tienen que operar o no, pero gracias por preocuparse y preguntar”, comentó la modelo.

Lea también: Bárbara de Regil, actriz de ‘Rosario Tijeras’, afirmó que rechazó a J Balvin porque le parece un delincuente

En otra historia se ve como el actor caminaba por el centro médico en medias, por lo que su pareja le recordó ponerse ‘las chanclas’, y etiquetó a Melissa Gates, su compañera durante el programa ‘La casa de los famosos’.

Y es que el regaño para Solorzano fue doble, pues la generadora de contenido contestó al llamado de atención que realizó Lorena a su pareja por no llevar puestas las chanclas.

“Fernando, no te da pena que Lorena tenga que estar hablando por vos a toda hora. En el hospital y también estas allá sin chanclas. A ti no te da vergüenza. Por favor Fernando ya salimos de la casa, ese es el ejemplo que vas a dar en el hospital. Allá todo enfermo y sin chanclas”, expresó la paisa, quien ocupó el segundo lugar en el reality.