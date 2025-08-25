La barranquillera Ornella Sierra nuevamente está en el ojo del huracán al revelar detalles sobre su relación con el empresario Farid Pineda. Durante una entrevista para ‘Buen Día, Colombia’, la generadora de contenido se refirió a las consecuencias que generaron las críticas y señalamientos a nivel laboral y personal.

Visiblemente afectada, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ reveló que desde el inicio de la relación desconocía su estado civil de Pineda.

“Yo intenté mantenerme alejada de todo eso y yo hablaba con él y le decía: ‘dime la verdad que si algo yo me alejo, tomo distancia’. Nunca quise salir a hablar y desmentir, porque uno habla y siempre 100 mil personas salen diciendo ‘qué va, tú sí sabías’”, confesó.

Además, aseguró que los cuestionamientos de muchas personas y en redes sociales impactaron directamente en su ambiente laboral y familiar.

“Me sentía triste y como si me hubieran arrebatado lo que más quería, que es mi trabajo y mi familia”, manifestó.

Sin embargo, las declaraciones de ‘la Barbie Costeña’ generaron la respuesta de Leidy Durán, exesposa de Farid Pineda, quien se encargó de desmentirla a través de redes sociales. Desde su cuenta de Instagram, Durán aseguró que Ornella sí sabía del estado civil de Pineda cuando decidió comenzar una relación amorosa.

“Por mi hija fue que callé mucho tiempo mientras te paseaban en Miami. No es hora de hacerte la morronga, cuenta que yo te prestaba ropa para grabar pautas, cuenta que usabas tacones míos que aún tienes publicados en tu perfil”, dijo.

La separación entre Ornella y Farid Pineda

Vale mencionar, que el pasado mes de febrero, la ‘influencer’ confirmó su ruptura con Farid Pineda. En un video publicado en sus historias de Instagram, Sierra aseguró que tomó la decisión de enfocarse en sus proyectos personales y aclaró que, aunque está soltera, no está en búsqueda de una nueva relación.

“Quiero que de mi boca se enteren de que estoy soltera; no estoy a la orden. He decidido concentrarme de lleno en mis planes para que todo salga superbién”, expresó la influencer en su momento.

El vínculo entre Sierra y Pineda se hizo visible a principios de este año, cuando fueron vistos juntos en diferentes eventos, incluyendo el Carnaval de Barranquilla y la Lectura del Bando en el Estadio Romelio Martínez. La relación surgió después de que se confirmara el distanciamiento entre Sierra y Miguel Bueno.

No obstante, la relación estuvo rodeada de especulaciones luego de que Leidy Durán, expareja de Pineda, insinuara en redes sociales que su ruptura se debió a la presencia de una tercera persona.

“Yo creía que estábamos en un momento inmejorable, pero resulta que había alguien más”, comentó en su momento, sin mencionar nombres.

A pesar de las declaraciones, Pineda defendió su relación con Sierra cuando se hicieron públicas las primeras imágenes de ambos.

“No nos estamos escondiendo, en el lugar donde estamos, nos besamos, porque no hay necesidad de aclarar nada”, dijo el empresario en respuesta a los rumores sobre una posible infidelidad.