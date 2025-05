Recientemente la presentadora Ana María Polo desmintió los rumores que la vinculaban sentimentalmente con la cantante mexicana Ana Gabriel, tras la viralización de una imagen editada que supuestamente mostraba su boda y un audio falsificado.

“Vamos a aclarar una cosa: no me he casado con Ana Gabriel, a quién se le ocurre eso, esa estupidez”, declaró la conductora de “Caso cerrado” durante una entrevista con Javier Ceriani disponible en YouTube. La abogada cubanoamericana denunció la manipulación digital de la fotografía: “Ni nos parecemos, a mí me han sacado manzana de Adán y todo en la foto. Más vieja y todo, pero qué ridiculez es esa. ¡Qué inteligencia artificial, señores! Por Dios, cuidado con la inteligencia artificial”.

La controversia se originó cuando imágenes editadas y un supuesto audio de la periodista Pati Chapoy validando el supuesto enlace comenzaron a circular en redes sociales. El revuelo creció cuando el periodista Jorge Carbajal difundió versiones que aseguraban que Polo era la misteriosa mujer con quien Ana Gabriel se habría casado secretamente en 2024.

Por su parte, Ana Gabriel también ha estado en el centro de especulaciones sobre su vida sentimental durante este año. En junio apareció con un anillo que generó rumores sobre un posible matrimonio con una fan peruana. Sin embargo, la propia cantante desmintió estas versiones en agosto con humor: “Yo no me he casado, aunque se diga lo contrario. Yo ya me río de todo esto. Lo he dicho siempre: mexicana por nacimiento, colombiana por adopción, un noviazgo muy largo con Chile y casada con República Dominicana”.