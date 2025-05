Este 8 de mayo llegó a Netflix ‘Karol G: Mañana Fue Muy Bonito’, un documental que sigue el ascenso de la artista desde sus inicios en Medellín hasta su estrellato global, acompañándola a lo largo de su gira de estadios que rompió récords, ‘Mañana Será Bonito’.

Lea también: Juan Pablo Cadena, el niño que conquistó el escenario de ‘Yo Me Llamo Mini’, es recibido a lo grande

Esta producción es una carta de amor a todos los fans que han coreado sus canciones, llenado estadios y apoyado su camino. Es un viaje de cada nota, cada lucha y cada triunfo.

El largometraje documental está dirigido y producido por la ganadora del premio Emmy Cristina Costantini (Mucho Mucho Amor: La Leyenda de Walter Mercado, Science Fair) y producido por los productores de This Machine (parte de Sony Pictures Television) R.J. Cutler, Elise Pearlstein y Trevor Smith, y Bichota Films en asociación con Interscope Films.

Otros productores son Kristofer Ríos, Alex Simmons y Mariem Pérez junto con la co-productora Sofía Vanegas Cardona de Bichota Films. Mark Blatty y Margaret Yen son productores ejecutivos junto a John Janick y Nir Seroussi, de Interscope Capitol.

Lea también: “Tatiana no está muerta, se la llevaron”: abogado de la familia pidió intervención del Estado

‘La Bichota’ habló fue víctima de abuso sexual

En el fragmento en el que recuerda sus inicios, para la paisa fue imposible no acordarse y relatar cuando fue víctima de abuso sexual, un episodio que marcó su vida y que incluso la obligó a apartarse de la música por un momento.

Cuando tenía 16 años se mudó a Bogotá para probar suerte cuando apenas iniciaba su carrera musical. Un “gran empresario” se acercó a su familia y a ella “nos empezó a hablar de un proyecto impresionante que iba a pasar conmigo”.

Ambos comenzaron a trabajar en lo prometido y un día el hombre organizó una celebración para festejar su cumpleaños y a la que Karol G asistió. “Cuando yo llego a su casa, y después de conversar un rato, se acerca y me dice que estaba empezando a sentir algo por mí”, relató en el largometraje.

Lea también: Hallan a mujer reportada como desaparecida hace 60 años, cuando vivía con su esposo y dos hijos

Las insinuaciones llegaron muy rápidamente, el empresario le propuso que iniciaran una relación amorosa, esto a pesar de que la cantante tenía para ese entonces 16 años “y esa persona, en ese momento, estoy segura que podría tener unos 45 o 50 años”.

La intérprete de ‘Cairo’ y ‘Mañana será bonito’ no accedió en ningún momento al acoso, lo que supuso una amenaza para la carrera de la cantante que apenas iniciaba: “A mí se me rompió el corazón porque yo decía como: ‘Toda mi ilusión y mi sueño me lo estás condicionando’”.

Luego de esto, les dijo a sus papás que quería tirar por la borda su sueño de ser cantante de música urbana y que prefería hacerse a un lado sin explicarles la razón detrás de esta drástica decisión.