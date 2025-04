‘La casa de los famosos’ está que arde luego de la visita del exparticipante Marlon Solórzano, quien puedo compartir una vez con sus excompañeros para ofrecer disculpas y también lanzar una que otra ‘pulla’.

Durante la emisión de este martes 29 de abril, los televidentes estaban a la expectativa del ingreso del reconocido modelo, todo debido al romance que actualmente sostiene su amigo Altafulla y su expareja en el programa, Karina García.

A su entrada, el Jefe dio la orden de que todos permanecieran congelados, y el paisa decidió enfocarse en enviar un mensaje general a sus excompañeros y no concentrarse en la nueva pareja que ha dado de que hablar en los últimos días.

En medio de sus emotivas palabras, sobresalió el menaje que Marlon dedicó a Melissa Gate. Visiblemente emocionado, el paisa mencionó que la dejó ir por tener los otros en otros lados, por lo cual le pidió una oportunidad para hablar y crear una amistad.

“Melissa, uno en la vida se equivoca, yo lastimosamente no me di cuenta de la persona que tuve en frente de mí. Me gustaría devolver un poquito el tiempo y darme cuenta de la mujer que eres, eres muy valiosa, eres así de mamacita como Karina o Laura, o sea eres hermosa, para que siempre lo tengas en cuenta”, inició diciendo.

Además, el modelo le entregó un ramo de rosas, un fuerte abrazo y un beso en la frente.

“Quiero darte esta rosa, y quiero que parpadees dos veces porque me gustaría que cuando salga si quieres contar conmigo como parcero, acá voy a estar firme, si no, obviamente también te voy a entender porque tienes todo el derecho”, dijo.

Y agregó: “Me gustaría despedirme bien de ti con un besito y un abrazo. Si quieres, parpadea dos veces [...] Te espero afuera, ¿listo? Bendiciones, la estás rompiendo y no te lo tengo que decir, eres la reina de la casa. Este ramo es para ti”.

Otra de los aspectos que llamó la atención en la visita de Marlon fue el mensaje que le dejó a su amigo Andrés Altafulla, a quien le entregó un particular regalo.

El modelo le regaló al cantante y actor barranquillero, un peluche en forma de gusano, al parecer, como indirecta por su nueva relación con la modelo paisa, Karina.

“Kari, Kari. ¿Cómo estás? Definitivamente, eres la mujer más inteligente, peligrosa y lo has hecho muy bien, te felicito. Salvarse de tantas placas, has hecho mucho show, me parece que lo has hecho increíble. Sigue así que te ha ido superbien”, fueron las palabras de Solórzano hacia a García.

Seguidamente, se dirigió a Altafulla, a quien le recordó que consideraba su amigo.

“Altafulla, papi, usted sabe que somos amigos. ¿Sí o qué? Somos amigos de hace mucho. De años, eso no es de ayer, eso no es que somos conocidos y listo. No somos los mejores amigos ni los más íntimos, pero hay una amistad desde que parchamos aquí en Bogotá, Medellín, Coveñas, y así cada vez que nos encontrábamos por ahí”, mencionó.

“A mí no me incomodó nada el tema de Karina, porque, perdón, es que les voy a aclarar a toda Colombia aquí algo. Karina y yo tuvimos un cuento, ¿sí o qué? Yo no estoy dolido para nada, porque es que ella y yo no tuvimos nada serio. ¿Acaso es que ella es mi novia? ¿Acaso es mi mujer como para yo venir aquí a reclamarle?”, añadió.

Asimismo, deseó “suerte” a la nueva pareja que se creó en ‘La casa de los famosos’.

“De hecho, me parece que han hecho buena pareja, se ven hasta lindos porque tienen incluso una personalidad muy peculiar que se comparten. Entonces, sigan juntos, sigan bien, se ven lindos y que duren mucho. Eso sí, papi, sé para jugar. Solo le digo eso, y ya quería aclarar eso, que yo con Karina pues sí, pasamos muy bien”, expresó.

“Papi, pues como somos amigos, aquí te voy a dejar este regalo. Es un regalo que va muy con usted para que duerma con él y se acuerde ahí de mí”, puntualizó.