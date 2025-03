Ana del Castillo, una de las más reconocidas artistas del genero vallenato y Paola Jara, cantante de música popular, estuvieron involucradas en una pelea durante un concierto en Venezuela.

Recientemente, la intérprete de ‘Mala mujer’, ‘Salud por él’, ‘Murió el amor’, ‘Mi mayor venganza’ y ‘Pobre perro’ se encontraba en el vecino país para ofrecer un concierto con el que deleitaría a todos sus seguidores, y para ello decidió invitar a la ‘Bomba sexi del vallenato’, con quien ha colaborado en otras oportunidades en tarima.

Vale desatacar que las artistas han creado una gran amistad y así lo dejan ver en las presentaciones en las que coinciden, pero también en el trabajo conjunto para la canción ‘En teoría’, en la cual tanto Paola como Ana colocaron su seño particular.

Durante la presentación, se registró una fuerte riña protagonizada por varios asistentes; la primera en divisarlo fue la intérprete de ‘La Cachera’ y ‘Ay, ay, ay’, quien no dudó en detenerse y pedir la ayuda de las autoridades, pero de una manera muy particular.

“Se formó una pelea, eso qué es. Respeten”, afirmó la cantante nacida en Valledupar, quien aseguraba que en la riña emplearon botellas.

Seguidamente, Paola Jara hizo un llamado a la calma para continuar con el show.

“Venimos a disfrutar, venimos a pasarla bien, por favor. Cálmense por favor. No nos vamos a dañar la noche”, dijo la artista que vestía de un radiante enterizo fucsia y su tradicional sombrero.

El momento fue captado en video y fue compartido en las redes sociales de Paola Jara, quien preguntó a sus seguidores cómo sería su reacción ante este tipo de situaciones.

“¿Ustedes cuál de las dos son, la tranqui o la arrebatada?”, cuestionó Jara.

La grabación generó miles de comentarios entre los seguidores de ambas artistas, quienes explicaban con qué reacción se identificaban más.

“Jaja soy Paola, pero AMO a Ana”; “Ana muy divertida y Pao tan tranquila”; “Cada una tiene su estilo pero me encanta Ana es tan original.”; “lo he visto 20 veces ya jajaja no lo superó”; “Las 2 dependiendo de mi estado de mi ánimo”; “Presenciar ese momento fue de los mejores”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

