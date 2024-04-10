La cantante Shakira se convirtió en los últimos meses en una de las artistas más activas en las redes sociales y el mundo del espectáculo.

Hace poco la barranquillera publicó su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ en la que ha enamorado aún más a sus seguidores. Las canciones han servido como homenaje a artista que ya no están en este plano.

Además, ha tenido colaboraciones con Cardi B y el Grupo Frontera. Varios de los temas han sido tendencia en plataformas musicales como Spotify o YouTube.

Asimismo, la artista se ha aventurado a sacar coreografías que han llamado la atención de sus millones de seguidores, quienes la replican y las comparten en redes sociales como TikTok.

Pero esta vez hizo algo totalmente diferente, y es que la cantante mostró un de ‘Get ready with me’ con sus seguidores, donde muestra todos sus trucos de maquillaje.

En el video se ve a la cantante posar frente a su cámara sonriendo. Luego, se aplica hidratante en los labios, corrector en los ojos y base en todo su rostro.

La rutina de maquillaje continuó con polvo compacto, iluminador, pestañina, delineador de cejas, labios, nuevamente hidratante y finalmente labial.

La colombiana de 47 años, cuenta con más de 90 millones de seguidores en Instagram. Algunos de los internautas le comentaron: 'Amo a la Shakira Influencer. Me encanta este contenido diario'.