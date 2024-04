¿Beba y Dickson casi se van a los golpes? Esto pasó en El Desafío XX

“Yo no tengo ningún problema, aquí vinimos a guerrearla, pero creo que tú no lo has entendido”, fueron las palabras de Dickson.

Viendo que la situación se estaba saliendo de las manos, Karen y Arandú tuvieron que interponerse entre ambas pues se acercaron más al punto de pasar a un posible contacto físico.

Después de eso, Dickson aseguró que ella no iba a caer en provocaciones para que la expulsaran por una pelea.