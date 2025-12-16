El Consejo Administrativo de la RAP Caribe aprobó el presupuesto para la vigencia 2026 durante una sesión virtual en la que también se destacó el trabajo adelantado por el equipo administrativo y los avances del proceso de autonomía regional.

La reunión fue encabezada por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa y contó con la coordinación del gerente de la entidad, Jesús Pérez Benito-Rebollo. A lo largo de dos horas, los integrantes del consejo evaluaron el desarrollo de la gestión y acordaron nuevas acciones para fortalecer el proceso regional.

Dentro de los temas abordados, se estableció como prioridad el impulso a la transición energética y al turismo de naturaleza en el Caribe, teniendo en cuenta el potencial de la región y la necesidad de adoptar decisiones que permitan evitar un apagón en el futuro y asegurar la sostenibilidad ambiental.

Durante la sesión, el gobernador Verano insistió en la necesidad de avanzar con acciones concretas que consoliden la Región Caribe.

En ese sentido, se aprobó una moción para que en todos los departamentos se gestione el apoyo a los entes territoriales, articulando esfuerzos con gobernadores, congresistas, el sector académico y la sociedad civil, con el propósito de solicitar el trámite urgente del Proyecto de Ley que convertiría a la RAP en Región Entidad Territorial (RET).

Asimismo, el Consejo autorizó la suscripción de convenios para el estudio de las apuestas de región y aprobó la realización de los Primeros Juegos Interdepartamentales Región Caribe 2026, previstos para abril en Valledupar, capital del Cesar, como antesala de los Juegos Nacionales 2027.

El gerente de la RAP Caribe, Jesús Pérez, señaló que el año 2025 dejó avances relevantes en la gestión de la entidad bajo el liderazgo de los gobernadores de la región.

Destacó, además, los progresos administrativos logrados, que permiten posicionar a la RAP como una entidad con capacidad administrativa y técnica y con incidencia en las decisiones de desarrollo del país.

De cara a 2026, Pérez indicó que se continuará liderando la discusión sobre seguridad energética en la región, mediante la estructuración del Plan Caribe Energético, concebido como una hoja de ruta de inversiones para presentar al próximo gobierno. También anunció la presentación de un proyecto de turismo de naturaleza enmarcado en la estrategia Caribe Vivo Biodiverso.

La aprobación del presupuesto y de la moción de respaldo evidencian la confianza del Consejo Administrativo en el proceso y en la gestión adelantada por la RAP Caribe.