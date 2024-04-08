El destacado desempeño del colombiano Luis Díaz en el Liverpool de Inglaterra lo ha convertido en uno de los extranjeros más respetados en el fútbol europeo.

De hecho, el extremo guajiro es el futbolista colombiano que más ha jugado en la presente temporada. Su papel en los Reds es protagónico, ya que sus números individuales se incrementaron en relación a la temporada anterior, cuando mantuvo fuera de las canchas por varios meses debido a una lesión de rodilla.

Díaz superó la lesión y los días difíciles que vivió con el secuestro de su papá en Barrancas, La Guajira, su tierra natal. Aprovechó la ausencia de Mohamed Salah, entre enero y febrero, para hacerse referente de ataque en el esquema de Jürgen Klopp.

Si Liverpool es favorito a ganar la Premier League es porque cuenta con una nómina robusta con varios jugadores que están pasando por su mejor momento, como Luis Díaz, quien además es la ilusión de la Selección Colombia para la cercana Copa América.

Según los datos, Luis Díaz lleva tres años y cinco meses sin perder un partido de local por liga. La última vez que fue derrotado frente a su hinchada fue en 2020, cuando pertenecía al Porto Sérgio Conceição.

Este domingo 7 de abril, el guajiro volvió a anotar con el Liverpool, en el partido ante el Manchester United en el Old Trafford, que resultó 2-2, por la fecha 32 de la Premier League.

Los hinchas del Liverpool se hicieron sentir en el estadio del Manchester United con un cántico para Luis Díaz que le ha dado la vuelta al mundo.

