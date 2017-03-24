Luego del lanzamiento de la canción y el video Vente Pa Acá, en la cual cantan a dúo el colombiano Maluma y el puertorriqueño Ricky Martin, han surgido varios rumores que enredan al artista paisa con su orientación sexual.

You Tube indica que el video de la canción se publicó el 22 de septiembre de 2016 y a partir de allí se generó el primer rumor: se habló de que el cantante de ‘Borró Casette’ y ‘El Perdedor’ era homosexual y que, incluso, mantenía una relación con el boricua.

Hoy, otro rumor se apodera de las redes y tiene que ver con un supuesto video triple X con Martin.

Frente a esto, Maluma salió a desmentir la existencia de dicho materia gráfico. De acuerdo con el artista, no existe ningún romance, y mucho menos un video XXX.

'Con respecto al video erótico, este tema me da risa. Simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia de algo que era mentira', dijo el artista.

Además, aclaró que respeta a la comunidad LGBT, pero que se declara 100% heterosexual. 'No soy gay, aunque me siento muy agradecido con esta comunidad y el cariño es cariño siempre', aclaró.