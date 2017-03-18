Chuck Berry, uno de los grandes padrinos y fundadores del rock gracias al tema 'Maybellene', lanzado en 1955, falleció este sábado en su casa a los 90 años de edad, según informó la Policía del condado de St. Charles, en Misuri (EE.UU.).

En un mensaje en su cuenta de Facebook, la Policía del condado de St. Charles, a las afueras de San Luis (Misuri), confirmó la muerte de Charles Edward Anderson Berry Sr., más conocido como Chuck Berry.

La Policía respondió a una llamada de emergencia de la casa de Berry, donde encontraron al artista inconsciente y, pese a las maniobras de reanimación que se le aplicaron, no pudieron revivirlo y declararon su fallecimiento a las 13.26 hora local de hoy (18.26 GMT).

La familia de Berry ha pedido privacidad en estos momentos de duelo.

El pasado 18 de octubre, justo el día en que cumplió 90 años, el guitarrista y autor de temas míticos como 'Johnny B. Goode' anunció que iba a lanzar este año 'Chuck', su primer disco nuevo en 38 años tras 'Rock It', publicado en 1979.

En ese álbum, dedicado a su esposa Themeta, con quien llevaba casado desde 1948, trabajó el grupo de confianza de Berry, incluidos sus hijos Charles Berry Jr. (guitarra) e Ingrid Berry (armónica), además de Jimmy Marsala (bajo), Robert Lohr (piano) y Keith Robinson (batería).

Ya en 2012, Berry desveló que tenía un puñado de canciones escritas hace más de 20 años y que pretendía darles salida en un nuevo disco.

El artista fue uno de los fundadores del rock gracias al tema 'Maybellene', lanzado en 1955, y en su biografía del Salón de la Fama del Rock se lee: 'Después de Elvis Presley, solo Chuck Berry ha tenido más influencia a la hora de dar forma y desarrollar el rock & roll'.

Autor de clásicos como 'Johnny B. Goode', 'Sweet Little Sixteen', 'School Days' 'Rock and Roll Music' y 'Back in the U.S.A.', Berry bebió de la música temprana de The Beatles, The Rolling Stones y The Beach Boys, entre otros.

Berry fue uno de los primeros en entrar en el Salón de la Fama del Rock, en 1986, y entre otros muchos premios recibió un Grammy en 1984 en reconocimiento a toda su trayectoria y un galardón del Centro Kennedy en 2000.