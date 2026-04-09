Durante marzo de 2026, el precio promedio del pollo asado en Colombia volvió a bajar por segundo mes consecutivo, impulsado principalmente por la apreciación del peso frente al dólar y la disminución acumulada de $1.000 en el valor de la gasolina desde comienzos de año. Esta tendencia tuvo un efecto directo en la dinámica inflacionaria del país, según datos del Dane y análisis de economistas y expertos del sector citados por La República.

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La reducción del costo estuvo muy ligada al precio de importación de insumos esenciales para la producción avícola, en especial el maíz, que representa aproximadamente el 70% del suministro industrial y del que se importan más de seis millones de toneladas anuales, de acuerdo con Fenalce.

Asimismo, el promedio del dólar en marzo de 2025 fue de $4.135, mientras que un año después se ubicó en $3.708, lo que significó un descenso de $427 que abarata las compras externas y repercute en el precio final del pollo.

Además, la gasolina registró su segunda baja de $500 en el año, completando una caída total de $1.000 por galón, trasladando un alivio directo a los costos de transporte para los asaderos.

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La inflación correspondiente al primer trimestre de 2026 será publicada oficialmente por el Dane este jueves 9 de abril y se conocerá en medio del debate sobre el impacto del aumento del salario mínimo —que alcanzó un 23,75% para este año— en la variación del índice de precios al consumidor (IPC). Factores internacionales y la volatilidad en los precios de combustibles y alimentos también influyen en la presión sobre sectores sensibles de la economía.

El Índice del Pollo Asado, elaborado por el medio La República, reveló que el precio promedio del plato bajó de $45.057 en febrero a $43.514 en marzo de 2026, lo que representa un descenso mensual de 3,43%. Comparado con marzo de 2025, cuando costaba $43.596, la contracción anual fue de 0,19%, según el relevamiento publicado por Infobae.

Por otro lado, Bogotá mostró la mayor reducción anual, con el precio del pollo pasando de $49.130 en marzo de 2025 a $42.920 un año después, equivalente a un 12,64% menos.

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Medellín mantuvo por quinto mes consecutivo el precio más alto, con $51.225, mientras que Tunja siguió siendo la ciudad con el costo más bajo durante doce meses consecutivos, con $34.250 en marzo. Por su parte, Villavicencio registró el mayor incremento mensual, pasando de $38.900 a $40.900 entre febrero y marzo, un alza del 5,14%.

Los ajustes en los precios de los combustibles han comenzado a reflejarse en los costos de operación del sector. En marzo, el dólar promedio fue de $3.708, lo que representa una caída de $32 frente a febrero. La segunda reducción de $500 en la gasolina también contribuyó a disminuir los gastos de transporte.

Germán Machado, economista y profesor de la Universidad de los Andes, explicó a La República que “la inflación no golpeó el precio del pollo asado, ya que la estructura de costos de los asaderos depende más de los insumos como maíz, pollo y transporte que del aumento de los costos laborales, aunque estos tengan un peso importante en el sector de comidas fuera del hogar”.

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Por su parte, Fenavi destacó que el aumento del salario mínimo, aunque ha limitado el dinamismo en la generación de empleo, ha impulsado un proceso de modernización en el sector para controlar costos y mantener la competitividad. Gonzalo Moreno, presidente de la federación, señaló que “la situación viene estimulando la tecnificación para reducir costos y mantener una posición competitiva en el mercado”.

Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas de Itaú Colombia, indicó que las comidas fuera del hogar y el sector hotelero podrían ser “de los principales motores de la inflación de marzo. Tras el fuerte incremento del salario mínimo, anticipamos que esta división registre un aumento de 1,1% mensual”.

Finalmente, el precio del pollo asado en Colombia descendió en marzo de 2026 debido a la revaluación del peso y la disminución en los costos de insumos clave, mientras que el incremento salarial tuvo un efecto secundario, principalmente en el empleo y en la tecnificación del sector. El próximo dato de inflación permitirá evaluar con mayor precisión el impacto de estos factores en los precios de alimentos y servicios relacionados.

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