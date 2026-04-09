La aerolínea Wingo y la Alcaldía de Barranquilla anunciaron el lanzamiento de una nueva ruta directa internacional entre Barranquilla y Aruba.

La nueva ruta ya está a la venta a través de los canales de la aerolínea e iniciará operación el próximo 9 de julio de 2026. Esta ruta tendrá dos frecuencias semanales, los jueves y domingos, y una oferta de más de 18 mil sillas durante toda la temporada.

Esta será, además, la única ruta directa entre Barranquilla y Aruba disponible actualmente en el mercado colombiano, lo que amplía las opciones de conectividad internacional para los viajeros de la región Caribe.

“Esta nueva ruta entre Barranquilla y Aruba responde a una oportunidad clara que identificamos: hoy la capital del Atlántico es cada vez más atractiva para viajeros internacionales, no solo por su riqueza cultural, sino también por segmentos como el turismo médico y por los vínculos de familias y amigos entre ambos destinos. Esperamos que esta nueva conexión permita que barranquilleros y arubianos puedan volar más y de manera directa entre ambos mercados” afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente comercial y de planeación de Wingo a EL HERALDO.

Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, manifestó que esta nueva conexión aporta al desarrollo y a la proyección de la ciudad.

“La conectividad aérea es fundamental para seguir atrayendo inversión, visitantes y nuevas oportunidades. Rutas como esta nos ayudan a fortalecer el posicionamiento de Barranquilla como un destino cada vez más conectado, competitivo y atractivo en el Caribe. Aruba es clave en turismo y aquí somos conscientes de ello y por ende nuestra ciudad se está fortaleciendo en ello”, dijo Osorio.

Entre tanto, el alcalde Alejandro Char destacó lo que está ocurriendo en la ciudad en materia de turismo y de que este es un nuevo motor de desarrollo económico local.

“Una ciudad que se transformó para los que vivimos acá y se transformó para el que llega a visitarnos y se da cuenta que encuentra una ciudad más conectada con el mundo. Este año el Malecón puede recibir 15 millones de personas, eso con Museo a Cielo Abierto en Barrio Abajo, los Callejones del Prado, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, las playas de Puerto Mocho están dando a la ciudad una característica turística, de una industria limpia que Barranquilla no pensó que podía tener. Esos visitantes que nos llegan son personas que pagan un transporte público, que se alojan en diversos hospedajes, en un hotel, que comen en un restaurante, se mueve muchísimo la economía”, afirmó el mandatario barranquillero.