Tras revelarse la rebaja de la calificación crediticia global de Standard & Poors a Colombia en la jornada del miércoles, Ecopetrol también la sufrió, pasando de una calificación de BB a BB-. A su vez, el perfil crediticio individual fue mantenido en BB+.

El anuncio de la calificadora global vino después de un anuncio de una nueva rebaja en la calificación crediticia de Colombia, que pasó de BB a BB- con perspectiva estable y que dejó la posición soberana del país en niveles que no se habían visto desde 1993.

“Nuestras calificaciones de Ecopetrol están limitadas por la calificación soberana, lo que refleja su contribución significativa a los ingresos de Colombia a través de la distribución de dividendos y regalías gubernamentales, la participación accionaria del gobierno y su papel clave en la transición energética del país”, señaló la agencia calificadora de riesgo.

En ese sentido, la calificadora agregó que la posición de calificación soberana de Colombia tiene una gran incidencia en la calificación de la petrolera.

“El BB- de Ecopetrol está limitada por el perfil crediticio del soberano e impulsada porque la probabilidad de apoyo gubernamental oportuno y suficiente para Ecopetrol bajo estrés como muy alta, basada en la participación accionaria del gobierno del 88,49 % y el papel crítico de Ecopetrol como el principal productor de petróleo y gas de Colombia”, puntualizó S&P.

Frente a este tema, el experto consultor del sector minero energético, Sergio Cabrales, dijo que la calificadora identifica deterioros propios en flujo de caja, endeudamiento y gobierno corporativo.

“La gobernanza corporativa emerge como factor crítico: S&P señala la falta de independencia de la junta como elemento decisivo en la rebaja y condición clave para una eventual mejora del rating”, precisó Cabrales.