La calificadora Standard & Poor’s (S&P) decidió rebajar la nota de la deuda soberana del país de BB a BB-, una señal que confirma el deterioro de las finanzas públicas, aunque con un giro que introduce algo de alivio: la perspectiva pasó de negativa a estable.

El ajuste consolida a Colombia por debajo del grado de inversión, reflejando una tendencia que no logra revertirse. Sin embargo, el cambio en la perspectiva sugiere que, en el corto y mediano plazo, no se anticipan nuevos recortes si se mantienen ciertas condiciones fiscales, lo que atenúa la incertidumbre en los mercados.

El informe de S&P pone el foco en un desequilibrio estructural: el país sigue sin cerrar la brecha entre ingresos y gastos. La agencia proyecta que los déficits fiscales continuarán siendo elevados en los próximos años, lo que limita la capacidad de maniobra del Gobierno.

Aunque las políticas recientes han servido para sostener el consumo y evitar una desaceleración más brusca, el costo ha sido acumulativo. Entre los principales factores de presión, el reporte identifica: Inflación persistente, que mantiene en alerta las expectativas de precios, deterioro externo, con una cuenta corriente más amplia, mayor endeudamiento, especialmente externo, que reduce el margen de acción fiscal.

Pese al recorte, la nueva perspectiva estable introduce un mensaje menos pesimista. Según la calificadora, existe confianza en que el Gobierno pueda implementar un ajuste gradual de las finanzas públicas sin comprometer de forma severa el crecimiento económico.

En ese escenario, el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) se mantendría