Este lunes 6 de abril, la junta directiva de Ecopetrol se reunirá nuevamente para definir el futuro de Ricardo Roa como presidente de la estatal petrolera.

Hay que recordar que en la última sesión, el pasado 30 de marzo, terminó sin una determinación de fondo, pese a que el caso ya ha sido discutido en al menos tres encuentros.

Ante la falta de una decisión de fondo, siete de los nueve miembros del órgano rector se reunirá nuevamente con el presidente Gustavo Petro para evaluar la permanencia en el cargo.

La presión para que se concrete la destitución del presidente de la estatal petrolera proviene principalmente de la Unión Sindical Obrera (USO), que ha advertido en varias ocasiones sobre las consecuencias de las investigaciones contra Roa para la confianza en la compañía y ha ratificado su decisión de convocar a una huelga nacional si la Junta Directiva lo ratifica en el cargo.

Cabe recordar que Roa dejó en claro que no renunciará a la presidencia de Ecopetrol, pese a la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación, pues aseguró que, desde que se conocieron las acusaciones en su contra, no se han registrado cambios en la matriz de riesgo de la compañía que justifiquen su salida del cargo.

Si bien el lío con Roa se remonta a mediados de marzo, cuando la USO exigió la salida de Roa, la tensión aumentó durante la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol, realizada el pasado 28 de marzo.