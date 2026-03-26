El presidente Gustavo Petro lanzó una crítica a la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) por lo que calificó como un “silencio cómplice” frente a la caída en la venta de vivienda, y atribuyó este comportamiento al nivel de las tasas de interés en la economía, el cual no estaría siendo reconocido como se debe por parte del gremio, según lo dicho por el mandatario de los colombianos.

En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que el freno en el mercado no responde a factores estructurales del sector, sino al costo del crédito y cuestionó “¿por qué cae? No lo dice Camacol… es porque subieron la tasa de interés real de la economía”, afirmó, al señalar que el nivel actual, cercano a 4,9%, contrasta con el entorno de tasas bajas e incluso negativas que se registraba en años anteriores.

Petro fue más allá al plantear que el aumento en las tasas desincentiva la compra de vivienda; acotando que “nadie es tan bobo de comprarse una casa a alta tasa de interés porque sabe que en cualquier momento quiebra”, en referencia al impacto que puede tener el costo del financiamiento sobre los hogares. En ese contexto, se requiere una reducción para reactivar la demanda.

Sobre ello, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, sostuvo en diálogo con EL HERALDO que el mandatario “está buscando la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga que tiene en su propio ojo”.

“Cuando él dice que el problema de comprar viviendas es por las tasas tan altas, no es responsabilidad del Banco de la República, ya que ellos están para controlar la inflación, que obviamente tiene presiones grandes por el incremento del salario mínimo. Realmente el Banco de la República no fija las tasas de crédito hipotecario en Colombia, el precio de los créditos en Colombia a nivel general, sobre todo los de mediano y largo plazo como los hipotecarios, dependen del mercado de deuda pública, ¿Qué es eso? Pues cuando el gobierno sale a endeudarse, a pedir prestado a los bancos, a los inversionistas y a los fondos privados mediante los bonos de tesorería, estos definen el precio de la cartera hipotecaria en Colombia. Si esos bonos crecen, el crédito hipotecario y el crédito en general en Colombia crece”, detalló el dirigente gremial.

Añadió que si el Banco de la República hoy baja las tasas de interés, las tasas de crédito hipotecario no van a bajar, dado que están amarradas a la condición de riesgo país que se mide en cómo se remunera o cómo se paga el riesgo que ven los inversionistas que le prestan al Gobierno Nacional y que hoy en día es el país con la deuda más cara del mundo.

“Al presidente Petro tengo que decirle que se informe bien y que no sobresimplifique porque esto es una discusión técnica que nosotros estamos dispuestos a dar, pero con datos y evidencias que eso es lo que hace Camacol como un gremio independiente, apolítico y que siempre ha estado interesado en contribuir en el desarrollo”, puntualizó Herrera Castaño.

Sobre el tema de los desistimientos

El vocero de Camacol Nacional expresó que desde que llegó el presidente Petro al poder, más de 100 mil familias han desistido de la compra de vivienda. “Eso es un drama, eso es el elefante silencioso que está en la sala de su casa y del que nadie habla. Las familias tuvieron que desistir por culpa del mismo gobierno, ya que acabó y desmontó ‘Mi Casa Ya’ y porque ha generado presiones en el crédito hipotecario”.