Ecopetrol informó que se presentó una afectación en el suministro de energía en la Refinería de Cartagena lo que produjo el apagado de las unidades de proceso; la compañía aseguró que este hecho no afecta el abastecimiento de combustibles en el país.

En ese sentido, la estatal petrolera aseguró mediante un comunicado que la Refinería cuenta con inventarios suficientes de respaldo para abastecer la demanda nacional.

“Este hecho no altera el normal suministro de combustible a la costa Caribe ni al resto del país, dado que la Refinería cuenta con suficientes inventarios de respaldo para abastecer la demanda nacional”, afirmaron.

Por otro lado, Ecopetrol dijo que las causas del evento serán objeto de investigación, y que, hasta el momento, las unidades de procesos se encuentran en modos seguros y energizados.

Por último, afirmaron que una vez se reportó la situación, se activó el plan de contingencia. “La Empresa activó el plan de contingencia con el fin de atender oportunamente lo sucedido y trabajar para el restablecimiento de las unidades que quedaron fuera de servicio”.