El precio del dólar para este lunes 16 de marzo inició con un promedio de $3.683, lo que significó un leve descenso de $2 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.685,53.

Los mercados inician la semana con cautela, mientras los inversionistas evalúan el impacto que podría tener el reciente repunte del petróleo sobre las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal en su reunión de esta semana, en un contexto en el que la guerra con Irán no muestra señales claras de desaceleración y mantiene elevada la incertidumbre en los mercados globales.

Por su parte, Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,71 % pese a las dudas sobre si Irán mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz o si EE.UU. conseguirá hacer que se vuelva a abrir.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones avanzaba 331 puntos, hasta los 46.889; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,98 %, hasta las 6.696 unidades; y el tecnológico Nasdaq sumaba un 1,15 %, hasta los 22.359 puntos.

Los ojos de los inversores continúan puestos en la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, que cumple 16 días desde el primer bombardeo en territorio iraní.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,25 %, hasta 94,51 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera ayer de que la OTAN se enfrenta a “un futuro muy malo” si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques por Ormuz.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, respondió hoy que el estrecho de Ormuz está “fuera del ámbito de actuación de la OTAN”, pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.

Además, los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidieron liberar 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia.

En el plano corporativo, Micron, que publicará sus resultados este miércoles, subía un 6,53 %. La tecnológica ha avanzado más de un 16 % en los últimos cinco días.

Meta, propietaria de Facebook y WhatsApp, avanzaba un 2,69 % entre rumores de que recorte hasta el 20 % de su plantilla para balancear su gasto en inteligencia artificial (IA).

Intel ganaba un 5,35 % y Sandisk, productora de tarjetas de memoria, ganaba otro 7,06 %.

Nvidia, que hoy empieza a acoger la conferencia Nvidia GTC, subía un 2,21 %.