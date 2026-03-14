Ya no solamente es Bancolombia, ahora usuarios de Davivienda han reportado fallas de la aplicación de esta entidad bancaria.

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De acuerdo a Downdetector, una plataforma en línea que monitorea en tiempo real el estado de funcionamiento de miles de servicios digitales, Davivienda viene presentando anomalías desde la 1:00 de la tarde de este sábado 14 de marzo.

Las fallas más frecuentes se presentan en la aplicación móvil con el 85 % de los reportes, le sigue el sitio web con 4 %, e iniciar sesión con el 8 %.

Pero no todo se limita a lo digital, algunos clientes de la entidad financiera han reportado fallas al momento de utilizar los cajeros automáticos que no les funcionan.

“¡Discúlpenos! Este cajero se encuentra temporalmente fuera de servicio, estamos trabajando para darle solución“, es el mensaje que arroja algunos cajeros.

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“¡Discúlpenos! Este cajero se encuentra temporalmente fuera de servicio, estamos trabajando para darle solución.

Bancolombia anuncia mantenimiento a su aplicación: conozca la fecha en que dejará de funcionar

Bancolombia anunció que realizará un nuevo mantenimiento técnico que afectará la disponibilidad de ciertos servicios digitales durante la próxima semana.

La fecha anunciada por la entidad bancaria es el jueves 19 de marzo y tendrá como objetivo optimizar las plataformas de gestión de recursos.

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El banco detalló que las actualizaciones se realizarán en la madrugada para minimizar el impacto en las transacciones comerciales diarias y por eso pidió a sus usuarios programar sus transferencias con antelación.

Los más afectados serán los usuarios que utilizan la App Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas. El banco insistió en que la recomendación es mover el capital necesario antes de que inicien los mantenimientos.

El mantenimiento iniciará a las 02:30 a. m. y se extenderá formalmente hasta las 09:00 a. m. del mismo jueves. Se aclaró que la ventana de mayor afectación para los clientes se presentará entre las 02:30 a. m. y las 06:30 a. m.

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La herramienta de “bolsillos”, que es utilizada masivamente para separar ahorros de los saldos disponibles estará completamente inactiva, por lo que los usuarios no podrán “sacar” dinero de sus bolsillos hacia el saldo principal para realizar pagos o retiros, ni tampoco podrán crear nuevos apartados de ahorro.

“Mueve tu plata antes o después de este horario”, señala Bancolombia, para evitar contratiempos en pagos automáticos o emergencias.

Los cajeros automáticos y los corresponsales bancarios operarán bajo sus parámetros normales, aunque cualquier operación que dependa de la gestión de bolsillos desde la aplicación móvil se verá truncada, señaló la entidad financiera.