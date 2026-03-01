A partir de este domingo 1 de marzo, el precio de la gasolina en Colombia sufrirá un ajuste a la baja de $500 por galón, acumulando así una disminución total de $1.000 pesos durante el año.

Lea más: Los riesgos que hay tras la idea de trasladar dinero de AFP a Colpensiones

Esta decisión beneficiará a millones de conductores en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde actualmente el combustible supera los $15.400 pesos por galón.

Asimismo, con la confirmación del ajuste, el promedio de precios en 13 de las principales ciudades del país se ubicará en $15.057 por galón.

Los precios estimados tras la reducción serían:

Bogotá: $15.491

$15.491 Medellín: $15.412

$15.412 Cali: $15.502

$15.502 Villavicencio: $15.591

$15.591 Manizales: $15.466

$15.466 Pereira: $15.439

$15.439 Ibagué: $15.407

$15.407 Montería: $15.333

$15.333 Bucaramanga: $15.248

$15.248 Barranquilla: $15.126

$15.126 Cartagena: $15.083

$15.083 Cúcuta: $13.400

$13.400 Pasto: $13.247

Ver más: Exministros de comercio colombiano y ecuatoriano piden eliminar aranceles del 50%

Por otro lado, en entrevista con La FM, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que “el Ejecutivo está en la etapa final de un análisis técnico que podría abrir la puerta a nuevas reducciones”.

El funcionario agregó que las próximas decisiones podrían representar ajustes incluso superiores a $1.600, aunque todavía no se ha definido el calendario ni el alcance exacto. Esto indica que la baja de marzo no necesariamente sería la última del año.

¿Seguirá bajando la gasolina?

El Ministerio de Hacienda enfatiza que todas las decisiones responden a un análisis técnico y a la estabilidad fiscal. Aunque el anuncio genera expectativa, todavía no hay una cifra oficial distinta a los $500 que entran en vigencia el 1 de marzo.

Lea también: Temblor de 5.3 se registró la mañana de este domingo en Colombia

La incógnita que queda es si el Gobierno mantendrá esta tendencia durante todo 2026 o si serán ajustes puntuales según la evolución del mercado y las finanzas públicas.

¿Qué significa esta baja en la gasolina?

Aunque $500 por galón pueda parecer poco en el corto plazo, el efecto acumulado sí tiene impacto:

Reduce costos para transportadores y conductores particulares.

Puede aliviar parcialmente la presión sobre los precios de alimentos y bienes básicos.

Mejora el margen operativo de sectores que dependen del combustible.

No olvide leer: El ataque a Irán aviva los temores a que el petróleo se dispare hasta los 100 dólares

No obstante, este alivio sigue siendo moderado frente a los aumentos de años anteriores, cuando el galón superó los $16.000 en varias ciudades del país.