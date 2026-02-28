A través de un pronunciamiento conjunto, exministros de Comercio Exterior y de Producción de Ecuador y Colombia, solicitaron a ambos gobiernos desmontar los aranceles del 50% que fueron aplicados recientemente en el intercambio comercial entre los dos países.

“Realzamos la importancia del comercio y las inversiones bilaterales para nuestras economías, su crecimiento y el bienestar de nuestros habitantes, que bordea US$3.000 millones en la actualidad, involucrando a más de 2.400 empresas y 200.000 empleos en ambos lados de la frontera”, se lee en el comunicado.

Asimismo, el documento advierte que las medidas adoptadas han generado efectos económicos adversos, con repercusiones directas sobre la actividad productiva formal y el flujo comercial binacional.

Por lo tanto, los firmantes instaron a reactivar de manera urgente los canales diplomáticos al más alto nivel, con el fin de acordar acciones prioritarias en materia de seguridad en la frontera terrestre y marítima compartida.

Entre las solicitudes incluidas en el pronunciamiento se encuentra eliminar la tasa de seguridad del 50% aplicada al transporte de crudo por oleoducto desde Ecuador, retirar aranceles equivalentes, levantar restricciones al ingreso terrestre de ciertos productos y revertir la prohibición de venta de energía eléctrica por parte de proveedores privados colombianos.

“Recomendamos a las autoridades de ambos países retomar y honrar los compromisos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones”, culminaron.

Por Colombia, el comunicado fue suscrito por las exministras y exministros María Claudia Lacouture, Ximena Lombana, Ángela María Orozco, Luis Guillermo Plata, José Manuel Restrepo y Germán Umaña.

Impacto en el comercio bilateral

Datos del sector exportador indican que cerca de 2.700 empresas colombianas venden productos al mercado ecuatoriano. En 2025, esas exportaciones alcanzaron US$1.846 millones, con predominio de combustibles y aceites minerales, productos químicos, vehículos, plásticos, equipos eléctricos y farmacéuticos.

Finalmente, el presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, advirtió que “no compartimos la imposición de aranceles. Terminan castigando al comercio formal y legal, y no resuelven los problemas de seguridad en la frontera”.

Y añadió que mientras Ecuador gravó la totalidad de productos provenientes de Colombia, las medidas adoptadas por Colombia afectan cerca del 90% de lo que ese país exporta al mercado nacional. “Adoptar estos aranceles termina dañando el comercio y a ambos países”, señaló, y advirtió que lo más probable es que se termine “vendiendo y comprando menos a Ecuador”.