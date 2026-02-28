El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) actualizó este sábado el alza del 30 % al 50 % del arancel a las importaciones colombianas, que entrará en vigor a partir de mañana, en medio de una guerra comercial entre Ecuador y Colombia.

El Senae informó en sus redes sociales que actualizó el porcentaje anunciado el pasado jueves por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior a inversiones.

El nuevo porcentaje entrará en vigor exactamente un mes después de que Ecuador aplicara el arancel del 30 %, con los que el presidente Daniel Noboa inició este conflicto con el objetivo de presionar a Colombia para que refuerce la seguridad en la zona fronteriza.

En respuesta, Colombia también impuso un arancel del 30 % a 23 partidas arancelarias, agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales, que entró en vigor el martes pasado, además de haber impedido el ingreso por vía terrestre de arroz, plátano, banano, papa, cebolla, tomate, legumbres y maracuyá.

Además suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, clave para atender su demanda nacional en determinados periodos, a lo que Quito respondió con un incremento de 3 a 30 dólares por barril en el transporte de petróleo de la empresa estatal colombiana Ecopetrol a través de los oleoductos de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador.

Aunque el pasado miércoles la canciller Gabriela Sommerfel, dijo que se mantenía el diálogo con Bogotá, al día siguiente, el ministro de Producción, Comercio Exteriores e Inversiones de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, aseveró: “No hay diálogo en este momento, y por eso la medida tomada”.

Jaramillo calculó que la guerra comercial está afectando a un tercio de las exportaciones ecuatorianas a Colombia, lo que se traduce en un impacto económico de unos 6 o 7 millones de dólares al mes.

La Asociación de Transporte Pesado de la provincia de Carchi ha convocado a una protesta para el próximo lunes porque “se ha reducido el trabajo en un 95 %”, de acuerdo a su presidente, Carlos Bastidas.

Las instituciones de la Comunidad Andina (CAN), integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, hicieron el jueves un llamado urgente a encontrar una solución, al advertir que estas medidas “afectan seriamente al proceso de integración y generan impactos negativos en la vida de los ciudadanos y en el tejido socioeconómico de ambos países”.

Noboa, que el viernes responsabilizó a Bogotá por el alza de los aranceles al ser “el producto de un descuido absoluto en la frontera de parte de Colombia” en temas de seguridad, consideró que las demandas interpuestas por Bogotá ante la CAN “se vuelven humo el momento en que ellos aplican una tasa o un arancel”.

“La demanda de Colombia ante la CAN era (por) la ilegalidad de poner un arancel. Si es que ellos lo ponen se anula su propia demanda”, subrayó.