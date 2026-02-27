Con el reciente reconocimiento de Barranquilla como el mejor destino creativo del mundo en los prestigiosos Creative Tourism Awards y los resultados históricos de promoción de ciudad a través de su Carnaval, tal como los dio a conocer el alcalde Alejandro Char al cierre de la fiesta, la Alcaldía Distrital de Barranquilla participa en la vitrina turística de ANATO 2026, organizada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo.

Hasta este viernes 27 de febrero, Barranquilla hace presencia en Corferias con dos estands: uno institucional, desde el cual la Administración distrital lidera la promoción del destino con todos sus atractivos, acompañada por ocho agencias operadoras de la ciudad, fortaleciendo así la estrategia de promoción comercial y generando oportunidades reales de negocio para el sector empresarial local.

Al respecto, el alcalde Alejandro Char destacó que esta participación de la ciudad en este importante evento permite “posicionar a Barranquilla de forma integral, competitiva y con toda una infraestructura para recibir visitantes durante todo el año, destacando su transformación urbana, su recuperación ambiental, su dinamismo empresarial y su identidad cultural, encabezada por el Carnaval de Barranquilla”.

De igual manera, la ciudad también cuenta con un estand que promueve a Barranquilla como destino cultural los 365 días, evidenciando su reconocimiento como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Durante el evento se presentan muestras comerciales, destinos y espacios de capacitación sectorial.

Para este viernes 27 de febrero, tercer día de la feria, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, concretará reuniones empresariales, ruedas de negocio y encuentros institucionales estratégicos, que permitan la consolidación de este destino turístico, en trabajo coordinado con la Secretaría de Desarrollo Económico y su oficina de Turismo, para presentar el portafolio de experiencias del destino, que incluye turismo cultural y de eventos, turismo de naturaleza, turismo urbano y de negocios, en los que se destacarán escenarios emblemáticos como el Gran Malecón, la Luna del Río, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, Puerto Mocho y la capacidad hotelera y de servicios que respaldan la consolidación de la ciudad como destino MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) en el Caribe colombiano.

Dice la Alcaldía de Barranquilla que la participación de la ciudad en ANATO 2026 permitirá avanzar en los objetivos de promoción nacional e internacional contemplados en el Plan de Desarrollo Distrital, ‘Barranquilla a otro nivel’ del alcalde Alejandro Char, para fortalecer la articulación con el sector privado, impulsar el catálogo de experiencias turísticas construido con agencias locales y ampliar los mercados emisores hacia Barranquilla.