La Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó por unanimidad el impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar para participar en el debate de la reforma pensional.

El togado expresó, el pasado 13 de febrero, su “impedimento para conocer el proceso”, debido a unas declaraciones que rindió en una entrevista a un medio de comunicación nacional a finales de 2025.

Esto quiere decir que la aceptación del impedimento del togado obliga a designar un nuevo ponente, lo que representa una suspensión en el debate y, por lo tanto, en la emisión de una sentencia frente a este complejo tema.

En ese sentido, manifestaron que, por protocolo, la nueva magistrada ponente será Paola Meneses, actual presidenta de la Corte Constitucional.

En su impedimento, el magistrado había manifestado que lo dicho en una entrevista realizada a El Tiempo que no representaba un prejuzgamiento de su posición en la discusión, al aseverar que, como presidente de la Corte Constitucional, había dado detalles sobre la forma en que se iba a reanudar la discusión al interior de la corporación.

Hay que recordar que en diciembre pasado, el magistrado Ibáñez quedó por fuera de la discusión del debate sobre el decreto de emergencia económica.

El análisis que cursa en la Corte se centra en determinar si el trámite legislativo cumplió con los requisitos constitucionales. La eventual aceptación del impedimento del ponente no resuelve el fondo del debate, pero sí introduce un nuevo compás de espera en una discusión clave para el Gobierno.