¿Subirá el precio de la carne? Probablemente, al menos esas son los cálculos que realizó la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) en diálogo con EL HERALDO.

Y es que el panorama se pone muy complejo para este segmento, debido a que, según cifras del gremio, solo en Córdoba, Bolívar y el norte de Antioquia se reportan 38 municipios afectados, con daños en 8.577 predios ganaderos que abarcan 182.389 hectáreas.

También se reveló que más de 493.000 bovinos han quedado sin alimento debido a suelos inundados o anegados, con alto riesgo sanitario, mientras otros animales han tenido que ser desplazados hacia zonas más altas.

Pero lo peor de este panorama es que la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 0150 encendió las alarmas en el sector agropecuario tras confirmarse la muerte de entre 3.000 y 4.000 reses por cuenta de la ola invernal que golpea con fuerza a la región Caribe, especialmente a la cuenca media y baja del río Sinú.

Según Óscar Cubillos, director de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán, sostuvo que ya existe una presión sobre la oferta de animales, siendo Córdoba tan importante para el para el suministro de carne en el país, tanto para exportación como para el mercado interno.

“Si yo afecto mi fuente que me abastece, la oferta se reduce”, señaló Cubillos.

En ese sentido, manifestó que hay que tener en cuenta que la exportación viene muy golpeada por el tema de tasa de cambio.

“De pronto lo que no se pueda exportar por temas de tasa de cambio, un poco puede reemplazar ese o dirigirse al mercado interno para reemplazar esa situación en Córdoba. Y por este tema de Córdoba, va a generarse una afectación en el precio. Esperaríamos que no tanto, que pueda haber una recuperación pronta. Pues ya han empezado a bajar las lluvias, sin embargo, va a haber una afectación. Eso es innegable que pase semejante desastre natural y no ocurra nada en el nivel de precios”, especificó.

Añadió que otras zonas ganaderas como los Llanos Orientales, Magdalena Medio y Caquetá pueden reemplazar ese nivel de oferta.

“Y como digo, como la exportación viene en caída, seguramente lo que antes se iba para exportación, se quede más en el mercado interno”, socializó Cubillos.