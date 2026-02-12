Amazónica LNG, la primera terminal terrestre de regasificación que se proyecta en Colombia, ubicada en Palermo (Magdalena), puso a disposición ofertas vinculantes para el suministro de gas natural importado en firme dirigidas a los principales agentes del mercado colombiano, especialmente para la región Caribe.

Indicó la terminal en un comunicado que en un entorno marcado por las restricciones en la oferta nacional y el aumento de precios, la compañía propuso un esquema comercial competitivo y transparente, alineado con la firma de contratos de suministro, la culminación de la ingeniería de detalle y la definición de las inversiones de capital del proyecto (Capex), lo que garantiza estabilidad y previsibilidad para los compradores.

“El modelo de precios de Amazónica LNG permite que una proporción significativa de la tarifa sea de carácter fijo, reduciendo sustancialmente la exposición a la volatilidad de corto plazo, brindando mayor previsibilidad en los costos y valores más competitivos –incluso frente al gas nacional-, lo que posiciona al proyecto como una alternativa eficiente para atender la creciente demanda residencial, industrial, térmica y vehicular del país”, aseguró Alberto Consuegra, CEO de la compañía.

El proyecto de la terminal contempla una inversión estimada de USD150 millones, cuya financiación se encuentra bajo mandato del banco MUFG – Mitsubishi Financial Group.

La infraestructura está diseñada para iniciar operación comercial en el segundo semestre de 2027 y ya ha alcanzado hitos clave, entre los que se destacan la obtención del licenciamiento ambiental y portuario, el aseguramiento del contrato EPC con compañías especializadas y la adquisición de la molécula de GNL en el mercado internacional mediante una alianza con Vitol, uno de los más importantes comercializadores de GNL del mundo.

“Es importante destacar que Amazónica LNG ya cuenta con la finalización de la ingeniería de detalle a cargo de la firma internacional Wood. Todos estos avances reales nos permiten ofrecer un suministro de GNL en condiciones de certeza, garantizando confiabilidad y continuidad en el largo plazo. Asimismo, este proyecto fortalecerá el rol estratégico del puerto de Palermo como clúster energético regional”, agregó Consuegra.

La terminal contará con una capacidad operativa escalable para entregar hasta 150 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), empleando tecnología criogénica de punta.

La infraestructura incluirá dos trenes de regasificación, un cargadero de cisternas de GNL y un muelle exclusivo tanto para la recepción como para el despacho de buques metaneros, “lo que nos posiciona como una de las soluciones más versátiles del mercado”, resaltó Consuegra.

El gas será entregado principalmente al Sistema Nacional de Transporte (SNT), operado por Promigas, lo que garantizará su distribución segura a la región y a distintos puntos del país.

El impacto positivo de Amazónica LNG va más allá de lo técnico y económico. Se generarán cerca de 400 empleos directos e indirectos durante las fases de construcción y operación, así como el fortalecimiento de más de 100 proveedores locales.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental Amazónica LNG operará con los más altos estándares, incluyendo un firme compromiso con cero emisiones de metano.