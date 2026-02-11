El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, criticó la propuesta del Gobierno de crear un impuesto al patrimonio para las empresas, al considerar que se trata de un “impuesto a la inversión” que afectaría la capacidad del sector productivo para generar empleo y desarrollo en el país.

Le puede interesar: Esto es lo que tendrían que pagar las grandes empresas si Gobierno decreta nuevo impuesto al patrimonio

Su pronunciamiento se dio luego de que el Ministerio de Hacienda anunciara que el tributo sería una de las medidas contempladas en caso de decretarse una nueva emergencia económica para atender la crisis causada por las lluvias en varias regiones.

A través de su cuenta en X, Bruce Mac Master cuestionó la propuesta y la calificó como un “impuesto a la inversión”, al considerar que afectaría la decisión de las empresas de mantener recursos en Colombia para impulsar el desarrollo económico.

Vea aquí: El aumento del salario mínimo costará 7 billones al Estado, según Fitch Ratings

El dirigente gremial sostuvo que esta medida se suma a otras decisiones que, a su juicio, han impactado la actividad empresarial en los últimos años, entre ellas los cambios tributarios aprobados en 2022, los impuestos al uso de energía, las decisiones en materia laboral y las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

En ese contexto, advirtió que “atacar las empresas es atacar el empleo, la capacidad de generar trabajo, la capacidad de generar oportunidades”.

Anuncian impuesto al patrimonio para las empresas!

Esto no es otra cosa que el impuesto a la inversión, el impuesto a la decisión de las empresas de tener recursos en Colombia para poder desarrollar el país

Se suma a las tributarias de la reforma 2022 de José Antonio Ocampo, a… — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) February 11, 2026

Los detalles del impuesto propuesto por el Gobierno

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el impuesto al patrimonio empresarial sería progresivo y estaría dirigido a personas jurídicas con patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes a unos $10.400 millones.

Lea también: Estos son los alcances del nuevo impuesto al patrimonio del Gobierno: afectaría a más de 15 mil empresas

Según el Ministerio de Hacienda, la tarifa sería de 0,6 % para patrimonios hasta 600.000 UVT (unos $31.424 millones) y de 1,2 % para patrimonios superiores a ese umbral. El Gobierno estima que la medida afectaría a cerca de 15.000 empresas y permitiría recaudar alrededor de $8 billones.

“Esta es la medida que estamos contemplando como decisión subsiguiente a la declaratoria de esta nueva coyuntura de emergencia económica. En un decreto posterior estableceríamos el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”, dijo Ávila durante un consejo de ministros realizado en Córdoba.

Le sugerimos: Gobierno propondrá impuesto a las grandes empresas para atender emergencias por lluvias

El anuncio del impuesto al patrimonio empresarial se enmarca en la posibilidad de declarar una nueva emergencia económica para atender las inundaciones y daños causados por la ola invernal en departamentos como Córdoba y otras regiones del país.

Ávila señaló que el Congreso tuvo un papel determinante en el escenario fiscal actual, al hundir la ley de financiamiento presentada por el Gobierno. Además, explicó que las dificultades presupuestales se relacionan con decisiones de gobiernos anteriores sobre el precio de la gasolina y el endeudamiento para enfrentar la pandemia.