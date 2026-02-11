Durante el consejo de ministros realizado en Córdoba, el Gobierno Nacional anunció que para atender las emergencias ocasionadas por las lluvias será necesario declarar una emergencia económica.

Dentro de esta medida está un nuevo impuesto al patrimonio, que apuntará a personas jurídicas y que se aplicaría a partir de patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes a unos $10.400 millones, con una tarifa marginal de 0,6% hasta los 600.000 uvt, umbral que corresponde aproximadamente a $31.424 millones.

Por encima de ese umbral, explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante el consejo de ministros, el impuesto al patrimonio para personas jurídicas tendría una tarifa de 1,2%. El Ministerio de Hacienda también informó que este nuevo impuesto afectaría a cerca de 15.000 empresas y permitiría un recaudo estimado de $8 billones.

¿Cuánto tendrían que pagar las grandes empresas con el nuevo impuesto al patrimonio?

Las empresas con patrimonio mayor a 18,4 billones de pesos, como el atribuido a los accionistas del Grupo Aval, pagarían unos 220.000 millones de pesos.

Ante la duda si el impuesto se aplicaría sobre el conglomerado o sobre cada una de sus compañías, otro ejemplo sería el del Banco de Bogotá, controlado por el Grupo Aval, que tiene un patrimonio de 17,4 billones de pesos, por lo que pagaría unos 210.000 millones de pesos.

En referencia a Bancolombia, del Grupo Sura, tiene un patrimonio de 42 billones de pesos, por lo que el impuesto sería de alrededor de 500.000 millones.

Otro banco que entra en este ejemplo es el Davivienda, que tiene un patrimonio atribuible a accionistas de 16,5 billones de pesos, lo que quiere decir que el pago estimado sería de cerca de 200.000 millones de pesos.

Otro gran grupo económico que se vería afectado sería Nutresa, del Grupo Gilinski, con 6,6 billones de pesos en patrimonio, y pagaría aproximadamente 80.000 millones de pesos.

Por su parte, el Grupo Éxito, con un patrimonio de 6,8 billones de pesos, aportaría cerca de 82.000 millones de pesos.

Hay otras empresas como Terpel, con 3,34 billones de pesos, y que tendría un pago cercano a 40.000 millones de pesos; y Totto, con un patrimonio de 202.000 millones de pesos, que pagaría alrededor de 2.200 millones de pesos.