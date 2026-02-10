Varias aerolíneas anunciaron que retomarán, o que ya retomaron, sus operaciones desde y hacia Venezuela, más exactamente hacia Caracas, entre las que se encuentran tres compañías que operan el mercado local, como lo es Avianca, Latam y Wingo.

Esto se da luego que a finales del mes de enero el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara la reapertura del espacio aéreo sobre Venezuela, después de una llamada con la presidente interina Delcy Rodríguez, como parte de un esfuerzo por reanudar los lazos luego de la captura a Nicolás Maduro.

Avianca

La aerolínea Avianca anunció la reactivación de su ruta directa entre Bogotá y Caracas, que iniciará operaciones desde el día de mañana con vuelos diarios, como resultado de la evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea, desarrollada en coordinación con las autoridades competentes.

“Venezuela ha sido históricamente un mercado relevante para Avianca. La aerolínea mantiene un compromiso de conectividad con ese país desde hace más de seis décadas, siempre priorizando la seguridad operacional y el cumplimiento del marco regulatorio”, expuso la aerolínea.

Latam Airlines

LATAM Airlines Colombia reiniciará su operación aérea entre Bogotá-Caracas a partir del 23 de febrero con cuatro vuelos a la semana que operarán los lunes, miércoles, viernes y domingo. Así mismo, la compañía proyecta incrementar su operación a siete frecuencias semanales a partir del 1 de abril, sujeto a las aprobaciones de las autoridades aeronáuticas de los dos países que actualmente se encuentran en proceso.

Los vuelos a Caracas ya se encuentran abiertos a la venta en todos los canales de Latam así como en agencias de viaje. Así mismo, los pasajeros que suspendieron sus planes de viajes con Latam a finales de 2025 podrán reubicarse en vuelos a partir del 23 de febrero sin cobros adicionales.

“En Latam tenemos un interés claro y sostenido en seguir creciendo en Venezuela. Colombia cumple un papel fundamental en la reactivación y el desarrollo económico del país, y como grupo aéreo líder en la región, tenemos la responsabilidad y la capacidad de contribuir por medio de una conectividad aérea robusta y sostenible”, señaló Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.

Wingo

Entre tanto, Wingo retomó oficialmente sus operaciones desde y hacia Caracas, Venezuela. La aerolínea había suspendido su operación con este mercado el 4 de diciembre de 2025, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad operacional. La aerolínea reanudó sus vuelos Medellín-Caracas con tres frecuencias semanales.

En ese sentido, la aerolínea sostuvo que la ruta operará los martes, viernes y domingos.

“Esta apertura, de acuerdo con Wingo, facilita los viajes por motivos familiares, turísticos y de negocios, con una oferta que se ajusta a las necesidades de los viajeros”, dijo Wingo.