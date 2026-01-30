El precio del dólar en Colombia para este viernes 30 de enero inició con un promedio de $3.664, lo que representó un aumento de $3 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.661,29.

Durante la jornada, la divisa estadounidense ha tocado un valor mínimo de $3.645 y un máximo de $3.671, según la plataforma Set-FX.

Este viernes la atención estará en la Junta del Banco de la República, que tendrá su reunión de política monetaria.

De acuerdo con varios analistas, el mercado no espera que suban aún las tasas debido a que todavía no se ven un incremento en el dato de inflación.

En el panorama internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el nuevo presidente de la Reserva Federal es Kevin Warsh, exgobernador de la FED, para dirigir la política monetaria.