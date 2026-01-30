La compañía energética GeoPark Limited celebró un acuerdo definitivo con Frontera Energy Corporation en Colombia para adquirir el 100 % de Frontera Petroleum International Holdings B.V., que consiste exclusivamente en activos de exploración y producción de petróleo y gas en Colombia, por un precio de compra en efectivo de USD 375 millones y un pago adicional de USD 25 millones contingente al cumplimiento de ciertos “hitos de desarrollo”.

“La transacción crea una plataforma regional independiente líder de exploración y producción (E&P) en Colombia y Argentina, aumentando de manera sustancial su tamaño, la base de reservas y la generación de flujo de caja de GeoPark, al tiempo que fortalece su capacidad para financiar un crecimiento disciplinado a lo largo del ciclo”, anunció GeoPark mediante un comunicado.

Además, aclararon que la transacción no incluye la adquisición de Frontera Energy Corporation (una sociedad holding canadiense que cotiza en bolsa), ni de sus activos de infraestructura, ni de sus intereses exploratorios en Guyana.

“El anuncio de hoy marca un hito importante en la trayectoria de crecimiento de GeoPark. Luego de extensas conversaciones con Frontera Energy durante el último año, nos complace haber alcanzado un acuerdo que incorpora los activos colombianos de Frontera a nuestro portafolio, posicionando a GeoPark como el mayor operador privado en Colombia y creando una plataforma más sólida y resiliente, con mayor escala, producción estable más prolongada y mayor solidez del flujo de caja, mientras seguimos financiando nuestro crecimiento en Vaca Muerta”, manifestó Felipe Bayon, Chief Executive Officer de GeoPark.

Para Bayon esta transacción habilita un “enfoque de desarrollo integral” de campos en activos como Quifa y en el portafolio más amplio de los Llanos, lo que les permite “extender una producción estable, capturar sinergias y reinvertir de manera eficiente”. Esto respaldará una producción sostenida, la protección de las reservas y un mayor nivel de inversión que beneficia a las regiones donde operamos a través de empleo, regalías e impuestos”.

Con esta compra, GeoPark se encamina a construir una plataforma independiente de exploración y producción más sólida en América Latina.

“Se espera que el aumento en la actividad de desarrollo se traduzca en una mayor producción de largo plazo, regalías, impuestos y empleo local, fortaleciendo la contribución de estos activos a la cadena de suministro energético de Colombia y a las economías regionales”, sostienen.

Así las cosas, se espera que la producción pro forma supere los 90.000 barriles de petróleo por día para 2028, con un EBITDA1 de aproximadamente USD 950 millones, duplicando la proyección para 2028 previamente anunciada por GeoPark como empresa individual de 44.000–46.000 barriles de petróleo por día y USD 490–520 millones de EBITDA.

Se espera que la combinación de activos genere sinergias que alcancen una tasa anual recurrente de USD 30–50 millones para 2027 y que mantengan dichos ahorros durante un período de aproximadamente seis años.