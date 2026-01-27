El recaudo tributario de Colombia alcanzó los $296 billones en el año 2025, sin embargo, esto representó $9,5 billones menos de la meta planteada por el Gobierno nacional en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp).

De acuerdo con la información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el objetivo del Gobierno nacional era lograr un recaudo de $305,5 billones, pero ello significó una disminución del 3,1 % frente a la meta establecida.

En ese sentido, el director de la Dian, Carlos Betancourt, había anticipado en noviembre de 2025 que el faltante podría superar los $11 billones.

Únicamente en el mes de diciembre, la entidad presentó un recaudo tributario de $18,9 billones, un 30 % más que en el mismo mes de 2024, lo que ayudó a reducir la diferencia respecto a la meta anual.

En ese sentido, los ingresos crecieron por impuestos de aduanas, que pasaron de $41,1 billones a $50,4 billones, un aumento del 23 % frente a 2024. Además, se registró crecimiento en tributos sobre ventas (12 %) y retenciones (6 %), mientras que otras categorías presentaron reducción del 38 %.

No obstante, el organismo recaudó $57,58 billones, de los cuales $16,9 billones correspondieron a gestión masiva sobre contribuyentes omisos o con errores en sus declaraciones.

Aquí hay que recordar que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) había proyectado un recaudo acumulado de $297,2 billones, cifra que supera en $1,2 billones lo consolidado finalmente, aunque igualmente inferior a la meta.