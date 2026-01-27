Entre enero y noviembre de 2025, la producción de petróleo disminuyó 3,59 %, al pasar de 774.180 barriles diarios en 2024 a 746.402 barriles en el mismo periodo de 2025. Así lo confirmó la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) en su último informe.

En ese sentido, también se reveló que las cifras de producción petrolera de 2024 fueron superiores a la de 2025 en todos los meses del año.

Según Acipet, las principales empresas operadoras en producción fueron Ecopetrol, con más de 464.490 barriles diarios; Frontera Energy (47.660 barriles); y GeoPark (41.700 barriles diarios).

A su vez, la producción fiscalizada de gas presentó un descenso del 11,66 %, en relación con los datos de enero a noviembre de 2025 con los del mismo periodo de 2024.

El gremio petrolero resaltó que el comportamiento de la producción de gas también fue inferior en 2025 frente a las cifras de 2024, y los principales aportes provinieron de departamentos como Casanare (65,22 %), La Guajira (6,85 %) y Córdoba (6,75 %).

Dentro de ello, se resaltó que las empresas operadoras con mayor producción fueron Ecopetrol, con 900 millones de pies cúbicos diarios; Hocol (118 millones de pies cúbicos); y Canacol (64 millones de pies cúbicos diarios).