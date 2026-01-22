La Asociación Colombiana de Comercio Exterior (Analdex) mostró su preocupación nuevamente por el arancel del 30 % que Ecuador le impuso a Colombia con sus importaciones. Según el gremio, Colombia y Ecuador son economías que se complementan con su oferta exportable: Colombia aparece como el tercer proveedor de bienes del país vecino, por detrás de Estados Unidos y China, y Ecuador como el sexto de Colombia (el segundo si se tienen en cuenta solo los productos no minero energéticos).

“Esta confrontación arancelaria debe solucionarse pronto, a través del diálogo y la diplomacia, ya que acá no hay ganadores, los grandes perdedores son los consumidores de ambas naciones. De nuestro lado, son cerca de 2.700 empresas que llegan al país vecino, con una oferta diversificada. Debe haber una mesa de trabajo que revise los irritantes que haya de ambos lados, para que no entren en vigor estos impuestos”, indicó Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex.

El dirigente gremial añadió que “una medida de este tipo puede encarecer súbitamente el acceso y afectar decisiones de compra en unos mercados altamente sensibles a precio y disponibilidad”.

Del lado de los bienes que más importa Colombia desde Ecuador están los tableros de madera, conservas de pescado, mariscos congelados, aceite de palma, arroz, tubos y perfiles, frijoles, cacao, entre otros productos. Esta lista cobra relevancia luego del anuncio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, de querer imponer aranceles de 30% a 20 productos ecuatorianos que entran al país.

Así mismo, del lado de las exportaciones colombianas, el impacto lo podrían sentir bienes como medicamentos, azúcar, carburorreactores, vehículos y café, principalmente. Vale recordar que el Gobierno de Ecuador aclaró que los aranceles no aplicarían a la energía eléctrica, sin embargo, el Ministerio de Energía de Colombia indicó que iban a detener esas exportaciones al vecino país.

Algunas de las compañías colombianas que más venden en Ecuador son: XM Compañía de Expertos en Mercados, Colgate Palmolive, Hino Motors Manufacturing Colombia, Manufacturas Eliot, Renault Sociedad de Fabricación de Automotores, Toyota Tsusho de Colombia y Syngenta.

De igual forma, los departamentos exportadores más afectados serían Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Atlántico, Caldas y Santander.

“Esperamos que el Gobierno de Ecuador atienda la reunión que propone la Cancillería de Colombia, para que este conflicto arancelario encuentre una solución de manera civilizada y el libre comercio entre ambas naciones no se vea perjudicado”, puntualizó el presidente de Analdex.