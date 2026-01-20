Con el inicio de 2026, Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) confirmaron el calendario de pago de pensiones 2026 en Colombia. Más de dos millones de pensionados del sector público y privado ya conocen qué recibirán, quién paga, cuándo y dónde se realizarán los desembolsos de sus mesadas a lo largo del año.

Calendario de pago de pensiones 2026 en Colpensiones

La administradora estatal, correspondiente al Régimen de Prima Media, mantendrá su política de pagos en la última semana de cada mes. Estas fechas aplican para pensionados con abono a cuenta y convenios bancarios.

Primer semestre de 2026

Enero: lunes 26

Febrero: lunes 25

Marzo: miércoles 25

Abril: lunes 27

Mayo: lunes 25

Junio: jueves 25

Segundo semestre de 2026

Julio: lunes 27

Agosto: martes 25

Septiembre: viernes 25

Octubre: lunes 26

Noviembre: martes 25

Diciembre: jueves 24 (pago adelantado por festividades)

Fondos privados: fechas estimadas de pago en 2026

A diferencia del régimen público, las AFP —como Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos— suelen realizar los pagos en los primeros días del mes, lo que genera un flujo de caja anticipado para los pensionados afiliados a estos fondos.

Fechas estimadas de pago

Enero: lunes 13

Febrero: lunes 2

Marzo: lunes 2

Abril: lunes 6

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: jueves 2

Agosto: lunes 3

Septiembre: miércoles 2

Octubre: viernes 2

Noviembre: martes 3

Diciembre: miércoles 2

Estas fechas pueden variar según cada administradora, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales de cada AFP.

Cambios y ajustes del sistema pensional en 2026

El año 2026 incorpora ajustes derivados de reformas previas y disposiciones legales vigentes:

Aumento de la mesada: las pensiones equivalentes al salario mínimo se ajustaron conforme al incremento del SMMLV, mientras que las superiores aumentaron según la variación del IPC del año anterior.

las pensiones equivalentes al salario mínimo se ajustaron conforme al incremento del SMMLV, mientras que las superiores aumentaron según la variación del IPC del año anterior. Reducción de semanas para mujeres: continúa la aplicación gradual de la medida que reduce el número mínimo de semanas de cotización para mujeres afiliadas a Colpensiones, con el objetivo de disminuir brechas de género.

Traslados pensionales: se registra un aumento de traslados hacia Colpensiones, con cerca de 120.000 movimientos al inicio del año, especialmente de afiliados con ingresos altos en la etapa final de su vida laboral.

Recomendaciones para pensionados en el pago de mesadas

Las autoridades y administradoras reiteran medidas para un cobro seguro y sin contratiempos:

Canales digitales: priorizar el abono en cuenta bancaria para evitar desplazamientos y riesgos.

priorizar el abono en cuenta bancaria para evitar desplazamientos y riesgos. Historia laboral: verificar semanas cotizadas y posibles inconsistencias mediante los módulos digitales habilitados por Colpensiones.

Seguridad bancaria: no compartir claves y, de ser necesario el retiro en efectivo, hacerlo con acompañamiento.

Además de las pensiones contributivas, programas como Colombia Mayor y el FOPEP (Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional) manejan cronogramas propios que, por lo general, se alinean con las fechas de Colpensiones para garantizar pagos oportunos a adultos mayores en condición de vulnerabilidad.