Con mejores proyecciones en sus ingresos familiares, aprovechando ofertas de descuento, reduciendo sus gastos discrecionales, pensando más en crédito para enfrentar situaciones inesperadas, los colombianos inician el año dando señales de recuperación financiera, con un optimismo conservador, sin perder de vista preocupaciones como el costo de vida y el desempleo.

Los hallazgos hacen parte del más reciente estudio Consumer Pulse de TransUnion del cuarto trimestre de 2025, en el que 40% de los colombianos reportó que las finanzas de sus hogares estaban mejor de lo esperado, 3 puntos porcentuales por arriba del mismo período de finales de 2024. Incluso quienes anotaron una peor situación de sus finanzas bajaron del 30% al 25%.

El optimismo sobre el futuro también aumentó: el 76% se mostró positivo sobre sus perspectivas financieras y el mismo porcentaje esperaba un crecimiento de sus ingresos para los próximos 12 meses, ambos dos puntos porcentuales más que el año anterior. A pesar de este avance, la inflación (67%) y el empleo (58%) siguieron siendo las principales preocupaciones financieras.

Más de la mitad de los encuestados (52%) dijo que redujo gastos discrecionales frente al 60% de hace un año, el 33% indicó haber pagado más rápido su deuda y el 26% aumentó el ahorro para emergencias.

De cara al futuro, el 37% espera reducir gastos discrecionales frente al 39% de un año atrás y el 38% anticipa recortar compras grandes frente al 40% de hace un año, lo que indica que persiste la cautela, pero con menor restricción.

Crédito con propósito

Los colombianos continúan viendo el acceso al crédito como importante, el 61% dijo que era extremadamente o muy importante para alcanzar sus objetivos financieros y el 47% indicó que tiene suficiente acceso al crédito frente al 42% de hace un año.

El 42% piensa solicitar nuevos créditos o refinanciar y entre quienes planean endeudarse, los créditos personales siguieron siendo el producto más común. Las intenciones de solicitar créditos de vivienda y créditos de vehículo aumentaron año contra año 6% y 2%, respectivamente, reflejando objetivos financieros de largo plazo.

El 38% indicó que la razón principal para tomar un nuevo crédito es estar listo para gastos inesperados. El 43% dijo que reducir tasas de interés fue la razón principal para refinanciar.

Hábitos de compra muestran adaptación a presiones económicas

Otro aspecto que destaca el estudio de TransUnion es que los consumidores siguen buscando valor en sus compras. Casi seis de cada diez (58%) reportaron buscar descuentos con mayor frecuencia, el 47% dijo que compra en comercios más asequibles y el 33% indicó que adquiere más marcas genéricas. Además, el 23% dijo que aprovechó ofertas de tarjetas de crédito para asegurar precios especiales con mayor frecuencia.

Finalmente, el monitoreo de crédito se percibe cada vez más como una herramienta proactiva para la salud financiera. Las principales razones para revisar el reporte de crédito fueron: protegerse contra fraude (38%), mejorar el puntaje de crédito (35%), verificar la exactitud de la información (27%) y acceder a mejores ofertas de crédito (24%).