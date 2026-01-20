La Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos, manifiesta su preocupación frente al anuncio del Proyecto de Decreto del Gobierno Nacional a través del cual se pretendería limitar las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior.

En ese sentido, el gremio de los fondos privados expresó que si bien comparte el interés de fortalecer la economía del país, consideran que esta medida afectaría el bienestar del ahorro de más de 19 millones de trabajadores cuyos recursos, gracias a inversiones muy diversificadas, han registrado excelentes rentabilidades bajo la gestión segura y transparente de las administradoras Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, sostuvo que el ahorro pensional es de los colombianos y cualquier política de inversión debe guiarse por el principio de su mejor interés.

“Los fondos de pensiones han construido de manera diligente un portafolio ampliamente diversificado, bajo las mejores prácticas internacionales y en cumplimiento de nuestro principal deber hacia nuestros afiliados: incrementar su ahorro. Y es justamente esa diversificación la que nos ha permitido cumplirles. No olvidemos que los trabajadores son los dueños del ahorro que administramos”, aseguró Velasco.

Agregó que diversificar las inversiones es una práctica esencial para proteger el ahorro de los trabajadores. Así lo demuestra la teoría moderna de portafolios (Markowitz) y lo recomiendan organismos como la OCDE y el Banco Mundial. Los grandes fondos del mundo —como los de Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda— invierten buena parte de sus recursos en el exterior para reducir riesgos y aprovechar mejores oportunidades.

“Un ejemplo ilustrativo es el caso de Canadá, donde los “Big Nine” fondos de pensiones mantienen hoy aproximadamente un 72 % de sus carteras invertidas en mercados extranjeros y solo cerca del 28 % en el mercado doméstico. Por el contrario, países que han limitado sus fondos al mercado local, como Zimbabue y Ghana, han sufrido pérdidas y una fuerte caída en la confianza de sus sistemas de pensiones”, detalló Velasco.

Al analizar los efectos que generaría este anuncio de Proyecto de Decreto, bajo diversos escenarios, Asofondos concluye que limitar y traer el capital de afuera hacia el país derivaría en un portafolio que no es ideal para el ahorro de los trabajadores.

“El mercado local presenta limitaciones estructurales de profundidad y liquidez, lo que impediría absorber flujos significativos de capital sin afectar los precios”. A la vez, una medida de estas incrementaría el pasivo pensional del Gobierno porque tendría menos recursos (por la baja en los rendimientos) para pagar las pensiones de los colombianos.

Explican que el tamaño de los fondos de pensiones hace que cualquier anuncio sobre eventuales repatriaciones de inversión tenga impactos inmediatos en los mercados financieros, generando una apreciación del tipo de cambio y un incremento en los precios de los activos locales.

En consecuencia, señalaron que los recursos provenientes de la venta de activos externos perderían capacidad adquisitiva en el mercado doméstico, afectando el valor del ahorro pensional de los trabajadores colombianos.

“La discusión está abierta y Asofondos, en el mayor interés de velar por el ahorro de los trabajadores, manifiesta sus preocupaciones por lo que considera una medida inconveniente. Sin embargo, como siempre pensando en el interés de los afiliados, ha expresado al Gobierno la voluntad del sector en el fortalecimiento del ahorro y la inversión en Colombia. “Cuando hemos visto buenas oportunidades en Colombia hemos invertido y lo seguiremos haciendo. El problema de un enfoque de inversión forzada es que perjudica el ahorro de los trabajadores. Múltiples experiencias internacionales muestran que crean distorsiones en los precios”.

Recordaron que el país con mayores inversiones de los fondos de pensiones es Colombia. El aumento de las inversiones en el exterior se debe principalmente a que esos activos han ganado valor, no a que se hayan comprado más. En 2024, por ejemplo, las inversiones en acciones externas crecieron 42 %, pero solo 9 puntos fueron por nuevas compras; el resto, 33 puntos, se explica por la valorización y el efecto de la tasa de cambio. En otras palabras, el 78% del crecimiento se debe a que esos activos valen más en pesos. Si se mira un periodo más largo, de cinco años, la proporción es similar: alrededor del 71 %.