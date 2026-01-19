El precio del dólar en Colombia para este lunes 19 de enero inició con un promedio de $3.672, lo que representa una caída de $27,87 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM), situada en $3.700,05.

La divisa estadounidense abrió a la baja en operaciones de Next Day, en una semana que inicia con festivo en Estados Unidos por el día de Martin Luther King.

Wall Street no opera este lunes por ser festivo en Estados Unidos por la celebración del Día de Martin Luther King, Jr., por lo que no habrá información bursátil en ese país.

Siempre que se acerca un día festivo, ya sea en Colombia o en Estados Unidos, es común escuchar la expresión Next Day en el mercado de divisas. Sin embargo, esta terminología puede generar confusión entre aquellos que no están familiarizados con los términos financieros.

En esencia, se refiere a transacciones de compra o venta de dólares estadounidenses que se liquidan el día después de que se acuerda la operación. En otras palabras, es una forma de comerciar con dólares que se entregan un día hábil después de que se haya alcanzado un acuerdo.

Esto hace que el dólar Next Day sea un instrumento valioso, ya que permite a las empresas y los inversores asegurar una tasa de cambio en el futuro, eliminando así la incertidumbre que proviene de las fluctuaciones del mercado de divisas, especialmente en un mundo donde las tasas de cambio pueden variar significativamente en un corto período de tiempo, contar con un instrumento como el dólar Next Day puede ser esencial para gestionar el riesgo financiero y proteger el valor de los activos en moneda extranjera.