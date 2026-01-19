El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló este lunes en ‘Caracol Radio’ que el precio de la gasolina bajará unos 300 pesos en febrero, pese a que expertos pronosticaban que el valor del galón podría reducirse en más de $3.000.

Lea: El precio de la gasolina en Colombia podría bajar $3 mil, dice experto

Ávila indicó que el ajuste se da tras la reorganización del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

“Creemos que un valor aproximado de $300 pesos en la reducción de este precio es una alternativa que estamos estudiando para el próximo mes y creemos que por esta ruta vamos a avanzar en la reducción del precio de la gasolina y generar una medida contra inflacionaria muy fuerte, que además va a generar unas muy buenas posibilidades en los nuevos ingresos que se han establecido en el país, producto del incremento en salario mínimo y de la nueva coyuntura”, señaló el ministro en la citada emisora.

Minhacienda Germán Ávila, ministro de Hacienda.

Ya el pasado viernes 16 de enero el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, había anunciado desde la Gobernación del Atlántico que a partir del 1 de febrero comenzará la reducción real del precio de la gasolina en todo el país, que actualmente se ubica por encima de los $16.000.

Palma sostuvo que el pago de la deuda del FEPC permitirá bajar el costo del combustible sin recurrir a subsidios artificiales financiados con recursos del presupuesto nacional.

Lea: Petro ordena recuperar predio de la regasificadora de Spec por presunto monopolio

“El presidente (Gustavo Petro) ya lo ha señalado y esperamos que el próximo 1 de febrero podamos evidenciar en las estaciones de servicio el inicio de una reducción real en el precio del combustible”, afirmó.

El jefe de la cartera energética destacó que se trata de una decisión histórica, ya que, según indicó, es la primera vez en años que se reduce el precio de la gasolina sin recurrir a mecanismos fiscales que comprometan la estabilidad económica.

Lea: Empresas del Atlántico, en modo supervivencia tras el golpe del salario mínimo

“Seremos el primer gobierno en la historia reciente que reduce el precio de la gasolina con cuentas claras, sin mentiras fiscales y poniendo por delante el bienestar de las familias y de los consumidores”, agregó el ministro.

Gremio transportador alerta sobre posible alza del diésel

El gremio transportador Fedetranscarga señaló que, si la gasolina continúa bajando, el Gobierno podría optar por incrementar el precio del diésel para cubrir ese desbalance.

En ese sentido, el gremio advirtió que un aumento del diésel tendría consecuencias graves no solo para el transporte de carga y de pasajeros intermunicipales, sino también para la industria agrícola, el sector productivo en general y para los municipios que no cuentan con interconexión eléctrica, los cuales dependen de plantas diésel para su funcionamiento.

A su vez, recordaron que la maquinaria pesada, los camiones y gran parte del transporte nacional operan con este combustible.

Lea: Colpensiones permitirá recuperar semanas cotizadas perdidas en 2026: conozca los requisitos

Cabe recordar que el precio promedio del combustible en Estados Unidos se ubica en 2,83 dólares por galón, lo que al cambio representaría cerca de 10.500 pesos colombianos, por debajo de los más de 16.000 pesos que se pagan en Colombia.

Fedetranscarga dice que esto implica que en el país el combustible es cerca de un 60 % más costoso que en Estados Unidos, pese a que el salario mínimo en ese país supera los seis millones de pesos, mientras que en Colombia ronda los dos millones.

Además, señalaron que cuando inició el actual Gobierno, el precio de la gasolina estaba alrededor de 10.160 pesos, y que hoy supera los 16.400 pesos, lo que representa un incremento cercano al 62 %, un dato que, aseguran, no puede pasarse por alto ahora que se anuncia una reducción.