El Gobierno nacional anunció el pasado 29 de diciembre que el aumento del “salario mínimo vital” para 2026 será de un 23.7%, es decir de 2.000.000 de pesos, incluyendo el auxilio de transporte.

Este incremento incide de forma directa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El comportamiento de este presupuesto familiar al cierre de 2025 marcará el ajuste de rubros cotidianos como los servicios públicos, arriendos y peajes.

Cabe recordar que el IPC es la herramienta con la que el DANE mide la variación de precios de bienes y servicios que hacen parte del consumo cotidiano de los hogares, a partir de la canasta familiar.

La canasta familiar se define a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH), actualizada cada diez años. En ese sentido, el IPC es un referente clave para la economía en 2026.

De acuerdo a Corficolombiana, la proyección del IPC de diciembre sería de 0,39 %, lo que llevaría la inflación anual a 5,2 %, por debajo de noviembre y por segundo mes consecutivo a la baja, sin embargo, estaría sobre la meta del Banco de la República.

El incremento estaría impulsado por alimentos, bienes y servicios, con una compensación parcial por la reducción en servicios regulados como agua, energía y transporte.

Según el análisis de la entidad, en los arriendos de vivienda se reflejan los efectos más directos del IPC, ya que la ley establece que el monto máximo de aumento del canon es la inflación del año inmediatamente anterior.

Aumento de los arriendos para 2026

Con un IPC de 5,2 %, un arriendo mensual de $1.800.000 podría aumentar máximo $95.400, quedando el nuevo canon en $1.895.400 mensuales.

Asimismo, la normativa establece que el valor del arriendo nunca puede superar el 1 % del valor de la vivienda arrendada. Sin embargo, la ley permite que arrendador e inquilino negocien un incremento menor o incluso acuerden no realizar ningún aumento.