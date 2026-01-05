En las últimas horas se conoció que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, pondrá en marcha la venta de sus acciones de Movistar, por medio de Coltel, obteniendo una millonaria cifra.

Leer más: Despídanse del gestor de la 11: José Enamorado pasará de Junior al Gremio de Brasil por 3 millones de dólares

Según información preliminar, Colombia cuenta con 1.108 acciones en la compañía, que equivalen a un 32,5% de la misma. Algunas características de la venta se definieron en el decreto 1481 del 30 de diciembre de 2025, el cual especifica que el precio por acción será de $772,38 pesos.

En ese sentido, el país venderá cerca de $856.000 millones de pesos, lo que significaría que el Estado deje de ser socio y se enfoque en la vigilancia y el cumplimiento de las normativas en el mercado, y de la competencia entre empresas.

Ver también: Procuraduría General investiga presunta inejecución de la sanción al rector (e) de Uniatlántico Rafael Castillo

Sin embargo, el gran interrogante que surge es ¿qué pasará con los millones de usuarios de la empresa?, ya que a la mayoría de personas no se les cambiaría el plan o el operador.

Esto puede significar que si el mercado llega a concentrarse aún más, es muy probable un aumento en las facturas de los usuarios. Ante este panorama, la CRC indicó que hay concentración en varias partes del negocio.

Le sugerimos: Ríos, Sarmiento y Kevin Pérez, tres caras nuevas en primer día de pretemporada de Junior

Cabe recordar que actualmente, Movistar y Tigo están realizando una integración, cuyo movimiento puede cambiar el panorama empresarial en el país, específicamente en el sector de telecomunicaciones.