Los representantes de los gremios empresariales y sindicatos laborales presentaron al Gobierno nacional sus salvedades y observaciones que servirán para la toma de decisiones en lo que tiene que ver con el aumento del salario mínimo para 2026.

En ese sentido, los empresarios y gremios reafirmaron su propuesta de un aumento del 7.21 %, basada en criterios técnicos como inflación, productividad e informalidad.

Las salvedades fueron presentadas por la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Asobancaria, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y Acopi, como representantes del sector empleador.

Los gremios dicen que su planteamiento busca garantizar un aumento real del poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo el empleo formal ni el equilibrio macroeconómico.

Hay que recordar que el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que es probable que el alza del salario mínimo ronde en el 12 %.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, señaló que le parece positivo, pero insistió en que la decisión que tome el Gobierno debería aproximarse más al 16 %. “Eso sería una estupenda noticia para los trabajadores”.