En 2025, la Cámara de Comercio de Barranquilla alcanzó cifras históricas en cobertura empresarial y servicios entregados, al tiempo que consolidó la inteligencia artificial y la apropiación digital como fuerzas catalizadoras de la sofisticación productiva del territorio.

En ese sentido, la entidad afianzó este año su protagonismo como agencia de desarrollo territorial, al atender a 28.593 de empresas, una cobertura sin precedentes en la historia de la CCB, y entregar 71.401 servicios que fortalecieron sus capacidades, productividad y sostenibilidad.

En el positivo balance de la gestión de la CCB durante 2025 se destaca también un crecimiento del 38% en la oferta de servicios a los empresarios, con un nivel del 97 % de satisfacción, reportado por sus 93 mil usuarios, y su compromiso con el impulso de la transformación digital y la adopción de la inteligencia artificial, lo que convierte a Barranquilla y al Atlántico en pioneros en Colombia en la implementación práctica de estas tecnologías para el desarrollo productivo.

Caribe BIZ Fórum, con la participación de más de 5.000 asistentes, fue el eje central del diálogo empresarial sobre cómo la IA está redefiniendo la productividad, la competitividad y la creación de valor, lo que se complementó con la formación, experimentación y su aplicación real en los negocios y en el desarrollo de procesos de innovación.

Esta línea de acción de la Cámara de Comercio de Barranquilla permitió que la Inteligencia Artificial y la Apropiación Digital ya se asuman como unas de las mayores fuerzas catalizadoras de transformación empresarial, lo cual marca el inicio de una nueva etapa en la sofisticación productiva de la Ciudad y del Departamento.

Al destacar el énfasis de la gestión en estas nuevas tecnologías, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández Ariza señaló que “Este año concentramos esfuerzos en promover la implementación de la IA para marcar un punto de inflexión impulsando la transformación digital como motor de desarrollo económico de nuestra Región, y posicionarnos como agentes de cambio para el presente y el futuro, anticipando tendencias, conectando ecosistemas y acompañando al empresariado en su tránsito hacia una economía innovadora, competitiva y sostenible”.

Para avanzar en ese sentido, se entregaron más de 12.000 servicios de IA, beneficiando a más de 5.000 empresas a través de procesos formativos y del desarrollo de cinco proyectos para la transformación digital, que incluyeron uso aplicado de IA generativa; automatización de tareas; implementación de modelos predictivos; chatbots, asistentes virtuales y analítica de datos; construcción de agentes sin código; evaluación de madurez digital; automatización con RPA y flujos inteligentes; y ciberseguridad. El foco estuvo en las áreas comercial / ventas; operaciones; atención al cliente; finanzas; y optimización de compras.

Los primeros resultados confirman la importancia de esta línea de acción porque hoy una de cada cuatro empresas atendidas por la CCB ya adoptó prácticas o fortaleció su relación con la IA; 7 de cada 10 volvieron a consumir productos relacionados con inteligencia artificial, y 93 desarrollan soluciones de este tipo IA e iniciaron su tránsito hacia su adopción responsable, con diagnósticos detallados que identificaron procesos críticos, establecieron líneas base de desempeño y definieron indicadores para medir el impacto de la automatización o de las nuevas herramientas.

En otro frente de su objetivo de impulsar la competitividad y la creación e irrigación de riqueza a través de la dinámica empresarial, la Cámara de Comercio de Barranquilla gestionó este año, a través de sus distintas palancas estratégicas, 34 proyectos dirigidos a fortalecer a las empresas en internacionalización, rentabilidad, sostenibilidad, habilidades gerenciales, financiación y sofisticación de productos.

Entre los principales resultados se destacan un incremento del 34.7% promedio en la productividad total de las empresas atendidas en el programa “Fábricas de Productividad”; y un aumento del 12% en las ventas y del 10% en la generación de empleo de las que participaron en “Potencia tu Agroempresa”.

Dentro del programa Caribe Exponencial, el 54% de las empresas estructuró un plan de gobierno corporativo, el 60% optimizó su gestión financiera y rentabilidad; y 6 de cada 10 lograron redefinir su identidad y entender con mayor precisión “en qué negocio están”, concentrando líneas de negocio y fortaleciendo su posicionamiento.

Como resultado de los servicios entregados a los negocios de la Economía Popular, se logró que 3 de cada 10 empresas que antes no estaban formalizadas dieran un primer paso registrándose en el RUT o en el Registro Mercantil, al tiempo que el 92% adoptó prácticas de control y gestión y se duplicó el número de las que usaron canales digitales para ventas, promoción y comunicación.

Finalmente, desde la CCB, se fortaleció la articulación público privada para seguir impulsando una apuesta común con entidades claves, gremios y gobiernos desde una visión de largo plazo, lográndose mejorar las condiciones de seguridad en zonas comerciales que presentan situaciones de extorsión y hurto; proponer un nuevo modelo de gestión para el servicio de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y la Guajira; y hacer un ejercicio de veeduría de seguimiento al proceso de modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz, ahora operado por la Aeronáutica Civil.